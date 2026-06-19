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Pesca ricci di mare nel periodo riproduttivo, multa da 1000 euro

Castiglioncello

19 Giugno 2026

Pesca ricci di mare nel periodo riproduttivo, multa da 1000 euro

Livorno 19 giugno 2026 Pesca ricci di mare nel periodo riproduttivo, multa da 1000 euro

Nelle prime ore della mattinata di ieri, in località Le Forbici – frazione di Castiglioncello nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), il personale della Guardia Costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Castiglioncello, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, ha individuato un pescatore sportivo intento nella raccolta illecita di ricci di mare.

I militari, a seguito di una segnalazione pervenuta da un privato cittadino, sono intervenuti proprio nel momento in cui il pescatore usciva dall’acqua con una borsa contenente n. 101 (centouno) esemplari, che, essendo, ancora vivi, sono stati dapprima posti sotto sequestro ma poi rigettati in mare.

Al pescatore veniva contestata la violazione amministrativa di cui agli artt. 2 e 4 del D.M. del 12.01.1995 con una sanzione da 1000 euro.

L’attività di polizia marittima della Guardia Costiera, mirata alla difesa dell’ambiente marino e alla tutela delle specie ittiche, è particolarmente intensificata nel periodo di maggio-giugno quando è vietato il prelievo dei ricci di mare per consentirne la riproduzione.