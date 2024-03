Home

4 Marzo 2024

4 Marzo 2024

Livorno 4 marzo 2024 – Pesca sportiva; Gazzetti (Pd): «Il Governo Meloni rischia di cancellare la pesca con il palamito. Ministro Lollobrigida faccia marcia indietro»

Sul decreto del Ministro Lollobrigida che introduce nuove regole per la pesca con il palamito, il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, porta il caso in Consiglio Regionale con un’interrogazione urgente

«Il Governo Meloni rischia di cancellare per decreto una delle tradizioni più praticate ed antiche della pesca sportiva e ricreativa che anche in Toscana conta tantissimi appassionati.

Il Ministro Lollobrigida ha, infatti, deciso di ridurre a 50 il numero di ami utilizzabili per la pesca con il palamito, vietando anche l’uso di verricelli elettrici per salparli.

Una decisione assunta in silenzio, senza passaggi parlamentari e che sta provocando grande preoccupazione tra i moltissimi appassionati e le numerose associazioni dilettantistiche che rappresentano anche un presidio di aggregazione sociale.

A questo si aggiungono anche i timori di molte attività commerciali che rischiano di finire in ginocchio a causa delle conseguenze di queste decisioni sul mondo della pesca sportiva e ricreativa. Mondi che meritano attenzione e che il Governo Meloni rischia invece di cancellare per decreto.

Ecco perché, raccogliendo queste crescenti preoccupazioni, ho deciso di presentare un’interrogazione urgente alla Giunta Regionale e ringrazio il mio capogruppo Ceccarelli per l’immediato sostegno: un atto che sono certo sia il Presidente Giani così come la vice Presidente Saccardi, che ha la delega alla pesca, tratteranno con grande attenzione.

La mia interrogazione, infatti, si pone l’obbiettivo di capire quali siano le informazioni attualmente in possesso e come si pensa di poter eventualmente agire, anche in sede della Conferenza Stato-Regioni, per far sì che il Governo riveda al più presto questa decisione assunta dal Ministro Lollobrigida.

Un’azione che verrà portata avanti anche a livello nazionale grazie all’azione dei nostri parlamentari che ringrazio per la sensibilità e l’attenzione».

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd sulle nuove misure dell’esecutivo nazionale in materia di pesca con il palamito.

