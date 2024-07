Oroscopo del mese

29 Luglio 2024

Pesci agosto 2024. L’oroscopo del mese

L’oroscopo dei Pesci per il mese di agosto:

Un’ondata di energia positiva sta pervadendo la tua vita. È il momento ideale per riprendere in mano qualcosa che avevi messo da parte da tempo.

A volte l’amore dura quanto una candela accesa, e quando si spegne, ci porta in un abisso, diventando un simbolo di punizione. Prima è come acqua di rose, poi arriva un temporale, e delle rose restano solo le spine.

Amore:

Le previsioni amorose per voi Pesci in questo oroscopo di agosto 2024 sono tutt’altro che noiose. Se siete sposati o in una relazione stabile, noterete che le ferite non solo guariranno rapidamente, ma rafforzeranno anche il legame di coppia. Tuttavia, fate attenzione alle voci di chi non vuole vedervi felici. Non fidatevi delle chiacchiere, ma soprattutto, non nascondete i vostri veri sentimenti al partner. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, potrebbe essere qualcuno che già conoscete o una persona nuova che vi sembra familiare. Le avventure non mancheranno. Relazioni casuali possono nascere e finire, portando a storie durature o semplicemente passando come navi nella notte.

Lavoro:

Ad agosto, le iniziative imprenditoriali possono partire bene se conoscete i vostri limiti e sfruttate i vostri punti di forza. Anche se preferite lavorare in modo indipendente, è meglio collaborare con qualcuno che completi le vostre idee. Ricordate che non sempre si può essere d’accordo con il partner di lavoro, a volte è necessario un compromesso. La fiducia sarà fondamentale per il vostro successo.

Salute:

Ad agosto, potrebbero sorgere piccoli problemi di salute, soprattutto se lasciate che lo stress prenda il sopravvento. Mantenete alta la consapevolezza dei vostri bisogni di benessere. Evitate l’assunzione di sali e grassi e assicuratevi di bere molta acqua, poiché la disidratazione può causare seri problemi a voi Pesci.

