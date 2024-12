Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Pesci, gennaio 2025: un mese di connessioni e crescita

Oroscopo del mese

30 Dicembre 2024

Pesci, gennaio 2025: un mese di connessioni e crescita

Pesci, gennaio 2025: un mese di connessioni e crescita



L’inizio del nuovo anno si presenta ricco di opportunità per i Pesci, soprattutto in ambito sociale e collaborativo. Il Sole e Mercurio in Capricorno, dal 1 al 19 gennaio, vi spingono a dedicarvi con passione a progetti comuni e a costruire legami solidi e duraturi.

A partire dal 6 gennaio, Marte in Cancro, in armonia con il vostro segno, accenderà la vostra creatività e la vostra vena genitoriale. Le vostre ambizioni saranno elevate, quasi quanto le vostre esigenze, e questo potrebbe sorprendere chi vi conosce.

Il 3 gennaio, Venere entra nella vostra casa, donandovi un magnetismo irresistibile e un carisma accattivante. Potreste attirare verso di voi persone interessanti e opportunità finanziarie, ma attenzione! Saturno, nel secondo decano, potrebbe rendere il vostro approccio un po’ severo, mentre Nettuno, nel terzo decano, vi spinge a coltivare la vostra spiritualità.

Panorama Sentimentale

Marte e Venere, a partire dal 6 gennaio, vi regalano un’intensa sensibilità e un forte desiderio di connessione. Potreste ricevere molte attenzioni e affetto, ma fate attenzione a non confondere i sentimenti veri con le illusioni. Nettuno potrebbe farvi vedere le cose in modo distorto, quindi non lasciatevi ingannare dalle apparenze!

In una Relazione

Questo mese vi regala un’atmosfera romantica e passionale. Potreste sorprendere il vostro partner con gesti d’affetto e attenzioni speciali. Marte in Cancro amplifica i vostri desideri, mentre Venere vi infonde sentimenti intensi. Approfittate di questa energia positiva per rafforzare il vostro legame!

Single

Gennaio vi riserva tante opportunità di incontri interessanti! Prestate attenzione al settore culturale o creativo, potreste trovare l’amore in un contesto stimolante e ricco di emozioni. Venere accentua il vostro fascino naturale, rendendovi irresistibili agli occhi degli altri. Potreste cambiare presto status!

Carriera e Finanze

Una promozione non è da escludere prima dell’8 gennaio, ma potrebbe essere necessario rivedere alcuni rapporti lavorativi. Venere nella vostra casa, dal 3 gennaio, protegge il vostro patrimonio e vi permette di investire con sicurezza. Concentratevi su progetti a lungo termine

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Pesci, gennaio 2025: un mese di connessioni e crescita