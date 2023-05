Home

30 Maggio 2023

Pesci giugno 2023, l’oroscopo del mese. Ecco cosa dicono le stelle

Oroscopo di GIUGNO 2023 per il segno PESCI:

AMORE: Questo mese potrebbe portare delle sfide nel settore amoroso, caro Pesci. Durante la prima metà del mese, con Mercurio in Ariete, potresti sentirti più impulsivo e desideroso di agire. Tuttavia, dal 6 al 26 giugno, con Mercurio in Toro, potrai goderti momenti di tranquillità e stabilità nelle tue relazioni. Cerca di comunicare apertamente con il tuo partner e di ascoltare attentamente ciò che hanno da dire. Verso la fine del mese, dal 27 al 30 giugno, con Mercurio in Gemelli, potresti sperimentare una maggiore leggerezza e divertimento nelle tue interazioni romantiche.

LAVORO: Sul fronte professionale, il mese di giugno potrebbe portare delle opportunità interessanti, caro Pesci. Con Marte in Cancro fino al 19 giugno, potresti sentirti motivato e determinato a raggiungere i tuoi obiettivi. Tuttavia, a partire dal 20 giugno, con Marte in Leone, potresti avere una maggiore passione e creatività nel tuo lavoro. Sfrutta questa energia per mettere in atto nuove idee e per raggiungere il successo. Tieni presente che Saturno in Acquario potrebbe richiederti di essere più disciplinato e organizzato nelle tue attività lavorative.

DENARO: La tua situazione finanziaria potrebbe essere stabile durante il mese di giugno, caro Pesci. Tuttavia, è importante fare attenzione alle spese e cercare di risparmiare quando possibile. Con Venere in Cancro dal 3 al 26 giugno, potresti essere incline a spendere di più per il benessere e il comfort. Assicurati di bilanciare le tue spese in modo da non compromettere la tua sicurezza finanziaria. Con Nettuno in Pesci, potresti avere un’intuizione finanziaria particolare. Sii attento e affidati al tuo istinto quando si tratta di decisioni finanziarie importanti.

