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Pesci oroscopo agosto 2026: amore in ripresa, lavoro in crescita e finanze più solide

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26 Luglio 2026

Pesci oroscopo agosto 2026: amore in ripresa, lavoro in crescita e finanze più solide

Pesci oroscopo agosto 2026: amore in ripresa, lavoro in crescita e finanze più solide

Agosto porta ai Pesci un mese di progressiva ripresa, in cui le questioni economiche e i rapporti con gli altri diventeranno sempre più centrali. Fino al 23 agosto il Sole in Leone, sostenuto da Giove, favorisce la vita quotidiana, rendendo più semplice organizzare impegni e responsabilità. Mercurio, positivo fino al 5 agosto, facilita il dialogo e la risoluzione di piccole incomprensioni, mentre dal 10 potrebbero arrivare notizie incoraggianti sul fronte professionale. Il rientro dopo la pausa estiva si prospetta particolarmente produttivo, con idee chiare e una maggiore capacità di concentrazione. Anche la casa e la famiglia richiederanno attenzione, ma sarà importante affrontare ogni situazione con calma, soprattutto fino all’11, quando il quadro apparirà finalmente più definito. Sul piano economico si noteranno miglioramenti graduali ma costanti, mentre dal 24 agosto vi sentirete più aperti agli altri, pronti a condividere emozioni, progetti e nuove esperienze.

Panorama sentimentale

La vita affettiva attraversa una fase positiva, anche se l’inizio del mese potrebbe risultare leggermente sottotono. Fino al 10 agosto sarà necessario ritrovare fiducia nelle proprie emozioni e non lasciarsi influenzare da dubbi o insicurezze. Dall’11, però, il clima cambia sensibilmente: i sentimenti diventano più intensi, cresce il desiderio di vivere relazioni autentiche e la complicità torna protagonista. L’amore saprà regalare momenti intensi e soddisfacenti, soprattutto nella seconda parte del mese.

In una relazione

Nei primi dieci giorni potreste avere la sensazione che il partner non sia del tutto trasparente oppure che alcune questioni restino in sospeso. Fortunatamente Mercurio favorisce il dialogo e permette di chiarire eventuali malintesi senza creare inutili tensioni. Dopo l’11 agosto la situazione migliora nettamente: ritrovate passione, desiderio di stare insieme e una complicità che rafforza il rapporto. Le ultime settimane del mese saranno ideali per fare progetti comuni e consolidare il legame.

Single

Le occasioni d’incontro non mancheranno, soprattutto negli ambienti che frequentate ogni giorno o sul posto di lavoro. Dopo l’11 agosto Marte vi renderà più coraggiosi e determinati, spingendovi a fare il primo passo verso una persona che vi interessa da tempo. I sentimenti saranno profondi e sinceri: lasciate che sia il tempo a rivelare se dall’altra parte nascerà la stessa intensità emotiva.

Carriera / Finanze

Saturno e Nettuno continuano a guidare le vostre scelte economiche, aiutandovi a trovare il giusto equilibrio tra prudenza e intuito. Sarete più attenti nella gestione del budget e avrete una buona capacità di individuare nuove opportunità di guadagno. Tra il 6 e il 31 agosto Venere potrebbe portare una notizia positiva legata alle finanze o a un miglioramento professionale. Il lavoro procede con maggiore sicurezza e il periodo sarà favorevole per gettare basi solide in vista dei mesi autunnali.

Oroscopo Pesci agosto 2026: amore in ripresa, lavoro in crescita e finanze più solide