18 Marzo 2023

Pesci: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

Questa settimana inizia con il Sole ancora in Pesci fino al 20 marzo, quando avverrà l’equinozio di primavera. Il Sole entrerà quindi nella costellazione dell’Ariete il 21 marzo, segnalando l’inizio di un nuovo ciclo astrologico.

Per quanto riguarda la Luna, il 20 marzo ci sarà la luna nuova, il che significa che è un buon momento per concentrarsi sui nuovi inizi e sulle opportunità che possono presentarsi. La Luna sarà crescente dal 21 al 25 marzo, il che suggerisce un periodo di crescita, sviluppo e progresso.

Per i Pesci, questa settimana potrebbe essere un po’ altalenante in termini di energia e motivazione. Nel campo dell’amore, potrebbe esserci qualche ostacolo da superare, ma con l’aiuto di Venere in Ariete, potresti avere la capacità di risolvere eventuali problemi e di rafforzare i tuoi legami esistenti.

Nel settore del denaro, con Marte in Toro; potresti avere un forte desiderio di fare investimenti o di fare acquisti, ma è importante che tu sia prudente e faccia le scelte giuste per evitare eventuali rischi finanziari.

Per quanto riguarda il lavoro, con Saturno in Acquario; potresti sentirsi un po’ limitato o restritto in alcuni aspetti del tuo lavoro. Tuttavia, questo periodo è un’opportunità per lavorare sodo, migliorare le tue abilità e acquisire conoscenze importanti che ti saranno utili in futuro.

Infine, per quanto riguarda la fortuna, con Nettuno in Pesci, potresti sentirti più fortunato e ispirato rispetto al solito. Puoi avere la sensazione che le tue intuizioni siano più forti e potresti anche avere la capacità di manifestare le tue aspirazioni in modo più efficace.

In generale, la settimana può essere altalenante, ma con la giusta attitudine e l’approccio giusto, puoi superare gli eventuali ostacoli e raggiungere i tuoi obiettivi.

