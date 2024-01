Oroscopo del mese

28 Gennaio 2024

Pesci, oroscopo febbraio 2024

Pesci: Il Cielo del Febbraio 2024 e le Prospettive Astrologiche

Il mese di febbraio del 2024 si prospetta come un periodo di notevoli cambiamenti per i nati sotto il segno dei Pesci. Le stelle si allineano per favorire importanti sviluppi, in particolare nel contesto lavorativo. La posizione favorevole di Mercurio promette un periodo di comunicazione ottimale, mentre l’influenza positiva di Urano stimola la tua originalità di pensiero. Il Sole, Venere, Giove e Plutone si schierano a favore della tua area zodiacale, anticipando situazioni speciali che contribuiranno a rendere il mese davvero memorabile.

Influenze Celesti per i Pesci a Febbraio 2024:

Sole in semisestile (Acquario) dal 19 nel segno (Pesci);

Luna nuova il 10 nel segno (Pesci) – Luna piena il 24 in opposizione (Vergine);

Mercurio in sestile (Capricorno) dal 5 in semisestile (Acquario) dal 23 nel segno (Pesci);

Venere in sestile (Capricorno) dal 16 in semisestile (Acquario);

Marte in sestile (Capricorno) dal 13 in semisestile (Acquario);

Giove in semisestile (Toro);

Saturno nel segno (Pesci);

Urano in semisestile (Toro);

Nettuno nel segno (Pesci);

Plutone in semisestile (Acquario).

Amore: Nuove Illusioni e Cambiamenti Positivi

Il settore sentimentale si rivela particolarmente promettente per i Pesci a febbraio 2024. Nuove illusioni entreranno nella tua vita, aprendo prospettive inedite e regalando momenti di profonda felicità. La posizione favorevole di Venere promette la guarigione delle ferite emotive, a condizione che non si siano commessi errori irreparabili. Se la tua relazione attraversa una fase critica, la presenza di Saturno potrebbe complicare le cose, ma l’influenza positiva di Venere suggerisce che il cambiamento è possibile. Per i single, la necessità di amore e vicinanza sarà sempre presente, anche se a volte è preferibile mantenere l’indipendenza.

Lavoro: Creatività e Successo Professionale

Grazie alla benevolenza di Giove e alle energie positive di Mercurio, Venere, Marte e Plutone, il mese di febbraio offre un terreno fertile per il successo professionale dei Pesci. L’astrologo Jennaro invita a sfruttare la creatività e l’intuizione, poiché queste doti saranno chiave per emergere durante un periodo estremamente favorevole. Lavorando con impegno, ottieni risultati eccellenti, poiché le stelle favoriscono la risoluzione di ogni sfida che potrebbe presentarsi.

Salute: Ascolta il Tuo Corpo e Trova l’Equilibrio

I Pesci sono soliti sottovalutare i segnali del corpo, e questo mese è un richiamo a prestare maggiore attenzione alla propria salute. Evita l’eccessivo lavoro che potrebbe influire negativamente sul tuo benessere. Le energie disarmoniche di Saturno possono essere combattute con attività fisica: cammina, corri, vai in palestra. Scarica le tensioni per mantenere un buon umore e uno stato di salute ottimale.

Fortuna: Giorni Favorevoli

I giorni fortunati per i Pesci a febbraio 2024 sono domenica 11, lunedì 19 e venerdì 23. Questi giorni sono propizi per intraprendere azioni importanti, prendere decisioni chiave e attirare fortuna e successo. Sfrutta al massimo queste opportunità per massimizzare il tuo potenziale e consolidare i tuoi obiettivi.

In sintesi, il febbraio 2024 si presenta come un periodo di crescita e cambiamenti positivi per i Pesci, sia a livello personale che professionale. Sfrutta al meglio le influenze celesti e preparati a vivere momenti indimenticabili.

