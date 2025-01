Home

27 Gennaio 2025

Pesci oroscopo febbraio 2025: sentimenti, Marte esalta il tuo carisma

La prima parte del mese è caratterizzata da profondi pensieri. Stai affinando le tue idee e il tuo desiderio di progredire in un ambito che ti è particolarmente caro. Il 14 febbraio, Mercurio entra nel tuo segno, seguito dal Sole il 18; questa combinazione si unisce a Saturno e Nettuno, portandoti a sentirti motivato, pronto all’azione e capace di comunicare con facilità. Dopo il 18, ti concederai di sognare, ma con un approccio pragmatico! Marte, in un aspetto favorevole a questo gruppo, aumenta la tua gioia di vivere, la tua creatività e migliora i tuoi rapporti con i giovani, se sei genitore. Nonostante alcune tensioni familiari, Giove potrebbe esagerare i contrasti, trasformandoli in conflitti; quindi, è bene mantenere la calma e cercare di risolvere le situazioni. Venere, a partire dal 4, potrebbe portare un miglioramento nella tua situazione finanziaria: un aumento in arrivo?



Sentimenti

Il tuo panorama sentimentale si preannuncia positivo e esclusivo. Sentirai il forte desiderio di seguire ciò che fa battere il tuo cuore! Con Venere in Ariete, potrai avvantaggiarti delle tue iniziative, avendo una chiara idea di ciò che desideri e facendo tutto il possibile per ottenerlo. Inoltre, Marte in Cancro, in un aspetto favorevole al tuo segno, vivacizza il tuo comportamento, esaltando il tuo carisma e rafforzando i tuoi desideri.

In coppia

Dopo il 14, la comunicazione migliorerà, favorendo la complicità con il tuo partner. Venere infiamma il tuo cuore dal 4, permettendoti di esprimere i tuoi sentimenti, creando un clima di passione tra voi. Marte intensifica la tua sensibilità, rendendo la vostra intimità ancora più ricca.

Single

A partire dal 14, la tua libertà di azione sarà più evidente. Tuttavia, l’intero mese sarà propizio a una seduzione piena di sensibilità, risvegliando la tua anima romantica. Esci, visita luoghi culturali; potrebbe esserci qualcuno che ti aspetta!

Soldi e lavoro

Dal 18, il Sole, Mercurio, Saturno e Nettuno sosterranno i tuoi interessi, garantendoti fiducia in te stesso e morale. Approfitta di questo momento per agire al momento giusto, con intuizione e un pizzico di opportunismo; questo ti aiuterà nella tua crescita professionale.

