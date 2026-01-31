Home

Pesci oroscopo febbraio 2026: intuizioni profonde e nuove consapevolezze

31 Gennaio 2026

Febbraio 2026 si apre come un mese prezioso per il tuo mondo interiore, caro Pesci. Una fase di intensa introspezione ti accompagna fin dai primi giorni, offrendoti l’occasione di fare ordine, riflettere e preparare con lucidità ciò che desideri costruire nel futuro. Giove muove con entusiasmo la tua sfera amorosa e creativa, mentre Urano rafforza il morale e alimenta un atteggiamento ottimista, rendendoti più aperto alle possibilità e meno timoroso dei cambiamenti.

Saturno prosegue fino all’11 un lavoro di consolidamento sul patrimonio, aiutandoti a mettere basi solide. Dal 12, insieme a Nettuno, ti chiede però un coinvolgimento più diretto: è il momento di domandarti cosa va modificato per migliorare la tua sicurezza materiale. Marte e Plutone in Acquario, presenti per tutto il mese, stimolano una profonda riflessione interiore e, per chi opera in ambito sanitario o assistenziale, rafforzano il desiderio di aiutare gli altri. Dal 18, con l’arrivo del Sole nel tuo segno, la luce torna protagonista: personalità, amore e intuito si rafforzano, regalando una fine mese luminosa e promettente.

Panorama sentimentale

Giove favorisce un’evoluzione significativa della tua vita sentimentale. Qualunque sia la tua situazione, percepisci un richiamo più intenso dei sensi e il desiderio di un legame autentico, profondo e duraturo. Alcuni desideri potrebbero restare nascosti o rivolgersi a una persona non completamente libera: in questi casi, la prudenza è fondamentale. Venere, dal 10, addolcisce i tuoi slanci e li rende più espressivi, sinceri e delicati. Il cielo ti invita a uscire allo scoperto e a dichiarare ciò che provi, senza paura.

In una relazione

Se hai figli, l’atmosfera emotiva del mese illumina la coppia e rafforza il senso di unione. Nella prima parte di febbraio i desideri restano timidi, quasi trattenuti, ma dal 10 Venere entra nel tuo segno e accresce la fiducia in te stesso e nel rapporto. Mercurio, dal 6, aiuta a chiarire eventuali equivoci e favorisce un dialogo più fluido. È un buon momento per ritrovare complicità e condividere progetti comuni.

Single

Il settore del tempo libero, della cultura o delle attività creative favorisce incontri destinati a lasciare il segno. Le occasioni non mancano, ma attenzione a non sabotarle con un’eccessiva riservatezza. Un atteggiamento troppo enigmatico potrebbe disorientare chi ti osserva con interesse. Mostrati per quello che sei: la tua sensibilità è la tua forza.

Carriera / Finanze

Dal 14, Saturno e Nettuno smuovono il settore delle entrate principali. È una fase che richiede analisi, realismo e intuizione insieme. Un approccio serio, unito alla tua naturale capacità di percepire le situazioni, ti aiuta a proteggere il capitale necessario per affrontare spese e responsabilità. Febbraio ti invita a fare chiarezza, rivedere strategie e impostare una gestione più consapevole delle risorse.

