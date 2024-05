Home

Pesci, oroscopo giugno 2024: grande energia e potenziale positivo

21 Maggio 2024

Per i Pesci, giugno si rivela un mese di grande energia e potenziale positivo. Con Marte che il giorno 9 entra in una posizione armonica con il Sole dei Pesci, si apre un periodo favorevole per una comunicazione attiva e diretta. Sarà più semplice esprimere i propri bisogni e direzionare le energie in modo efficace, evitando dispersioni inutili.

Marte, toccando la Terza casa astrologica, quella del dialogo e dello scambio, offre l’opportunità di rivoluzionare il modo in cui i Pesci hanno sempre comunicato le proprie necessità. Questo transito non influenzerà solo la comunicazione verbale, ma potrebbe anche portare a spostamenti significativi per lavoro o a cambiamenti nell’ambiente domestico.

Tuttavia, è necessario prestare attenzione quando Marte si scontrerà con Plutone, poiché questo aspetto potrebbe complicare alcuni aspetti della comunicazione. Sarà importante analizzare le motivazioni dietro le parole, sia proprie che altrui, per evitare malintesi o tensioni.

Durante la prima metà del mese, con Venere e Mercurio in Gemelli, la comunicazione potrebbe risultare superficiale o fonte di tensione. I Pesci potrebbero sentirsi fuori sintonia con gli altri o avere approcci diversi nella gestione delle situazioni.

Dal 18 giugno, con il passaggio di Venere e Mercurio nel segno del Cancro, si prevede un miglioramento nelle relazioni sentimentali e sociali. I Pesci avranno l’opportunità di rafforzare i legami affettivi, sia con il partner che nell’ambito sociale, costruendo rapporti più solidi e stabili.

La Luna piena del 21 giugno potrebbe essere il momento ideale per fare “pulizia” nelle relazioni, eliminando quelle unilaterali che non offrono un giusto scambio. In amore, sarà il momento di allontanare le persone confuse o senza prospettive chiare. I Pesci potrebbero scoprire di stare bene anche da soli, e questo li porterà a valutare con attenzione le situazioni affettive: se una relazione è fonte di benessere, si proseguirà, altrimenti sarà tempo di chiusure. L’importante sarà rimanere fedeli a se stessi, in ogni circostanza.

In sintesi, giugno per i Pesci è un mese di comunicazione e rinnovamento, un periodo per esprimere se stessi con autenticità e per rafforzare le relazioni che contano davvero.

