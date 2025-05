Home

Pesci, oroscopo giugno 2025: via il peso di Saturno, avanti con più leggerezza

Oroscopo del mese

27 Maggio 2025

Giugno 2025 segna per te un punto di svolta importante. Dopo un lungo periodo in cui Saturno ha pesato sulle tue spalle, il 24 finalmente lascia il tuo segno. Il sollievo che percepirai sarà netto, profondo, quasi fisico: ti sentirai più leggero, più lucido, più libero. La sua nuova posizione nella casa dei guadagni regolari, unita alla presenza di Venere e Nettuno, potrebbe tradursi in un’armoniosa crescita economica, a patto che tu riesca a portare un pizzico di metodo e concretezza in quello che fai.

La tua rete di contatti sarà fondamentale, soprattutto tra l’11 e il 26: si apriranno conversazioni sincere e utili, forse decisive per un progetto o un cambiamento. Tuttavia, la sfera familiare potrebbe farsi sentire con qualche turbolenza. Che si tratti di un trasloco ritardato, vecchie tensioni o questioni da sistemare, affronta tutto con il tuo solito spirito di adattamento e una buona dose di pazienza.

Marte accende la tua ambizione professionale: il lavoro non mancherà, e con Plutone dalla tua parte potresti iniziare a pianificare con lucidità alcuni cambiamenti profondi, specie se sei nato nel primo decano. Non aver paura di puntare in alto: sei più forte di quanto pensi.

L’amore in questo mese potrebbe risentire del clima domestico: tensioni familiari o preoccupazioni legate alla casa potrebbero farti perdere un po’ di equilibrio. Tuttavia, sai bene come separare le emozioni e non mischiare tutto: è il momento di mettere in pratica questa tua capacità. La tendenza alla possessività sarà accentuata per tutto il mese e, dopo il 24, potresti anche mostrarti più autoritario del solito. Il dialogo resta il tuo miglior alleato, specie fino al 26: chiarisci, parla, non temere di esprimere ciò che senti.

La tua vita di coppia ha bisogno di più leggerezza e comprensione. Dopo mesi in cui forse sei stato troppo severo con te stesso e con chi ti ama, è il momento di lasciarti andare, di ridere di più, di cercare la complicità che vi ha unito in passato. Tra l’11 e il 26 potresti affrontare e chiarire alcune questioni spinose: il partner sarà pronto ad ascoltarti, approfittane per riavvicinarti.

Single: Lavoro e affari quotidiani potrebbero rivelarsi un terreno fertile per incontri interessanti. Ma attenzione: non tutto ciò che brilla è oro. Se desideri qualcosa di stabile, prenditi tempo per conoscere meglio chi hai di fronte. Non lasciarti travolgere dalla passione momentanea, anche se sarà difficile resistere. I tuoi sentimenti saranno autentici e profondi, ma per costruire qualcosa di duraturo servirà pazienza.

