Pesci, oroscopo luglio 2024, momenti di pura felicità

27 Giugno 2024

L’oroscopo del segno dei Pesci per il mese di luglio 2024.

Amore e Relazioni: I Pesci sono noti per la loro generosità senza limiti, ma questo mese è il momento di mettere un freno e di concentrarsi su se stessi. La vostra natura altruista potrebbe portarvi a trascurare i propri bisogni. È tempo di ricollegarsi con il proprio io interiore e di ricaricare le energie.

Configurazione Astrale: Il cielo di luglio si presenta favorevole per i Pesci, con diverse configurazioni planetarie che influenzeranno il vostro segno:

Sole : Forma un trigono con il Cancro fino al 21, poi passa in quinconce con il Leone.

: Forma un trigono con il Cancro fino al 21, poi passa in quinconce con il Leone. Luna : Nuova il 6 in trigono con il Cancro, piena il 21 in semisestile con l’Acquario.

: Nuova il 6 in trigono con il Cancro, piena il 21 in semisestile con l’Acquario. Mercurio : In trigono con il Cancro fino al 1, in quinconce con il Leone fino al 24, poi in opposizione con la Vergine.

: In trigono con il Cancro fino al 1, in quinconce con il Leone fino al 24, poi in opposizione con la Vergine. Venere : In trigono con il Cancro fino al 10, poi in quinconce con il Leone.

: In trigono con il Cancro fino al 10, poi in quinconce con il Leone. Marte : In sestile con il Toro fino al 19, successivamente in quadratura con i Gemelli.

: In sestile con il Toro fino al 19, successivamente in quadratura con i Gemelli. Giove : In quadratura con i Gemelli.

: In quadratura con i Gemelli. Saturno : Retrogrado nel vostro segno.

: Retrogrado nel vostro segno. Urano : In sestile con il Toro.

: In sestile con il Toro. Nettuno : Nel vostro segno, retrogrado dal 1.

: Nel vostro segno, retrogrado dal 1. Plutone: In semisestile con l’Acquario.

Amore:

Per i Pesci in coppia, si prevedono momenti di pura felicità che bilanceranno le sfide recenti. Un periodo di passione è alle porte. Per i single, l’amore potrebbe bussare alla vostra porta se sarete pronti a lasciarvi alle spalle le insicurezze e i timori di rifiuto.

Lavoro:

Siate cauti nelle decisioni professionali, poiché Mercurio non sarà più in posizione favorevole. Pazienza e prudenza saranno le vostre alleate per superare le sfide lavorative. Un riconoscimento potrebbe arrivare nella terza settimana del mese.

Salute:

Le emozioni contrastanti di luglio potrebbero influenzare il vostro benessere. Trovate modi per rilassarvi e liberarvi dalle tensioni. La meditazione e gli esercizi di respirazione possono essere di grande aiuto.

Fortuna: I giorni più propizi per voi saranno il 9, il 19 e il 29 di luglio.

Ecco cosa prevedono gli astri per questo mese estivo

