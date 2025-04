Home

Pesci, oroscopo maggio 2025: una brezza di cambiamento e leggerezza

27 Aprile 2025

Per i nativi dei Pesci, maggio 2025 segna l’inizio di una nuova fase, più serena e promettente. Dopo un lungo periodo di severità e introspezione imposto dalla presenza di Saturno nel segno, finalmente il pianeta della responsabilità e delle prove si sposta il giorno 24. Questo passaggio lascia spazio a una sensazione di sollievo e alleggerimento: come se un peso vi fosse tolto dalle spalle. Il cielo si rischiara e torna la fiducia, soprattutto in ambito economico.

Saturno si stabilisce infatti nella vostra seconda casa astrologica, quella delle finanze, dove incontra Venere e Nettuno. Questa configurazione armonica potrebbe rivelarsi molto fruttuosa, a patto che vi affidiate a una certa disciplina e metodo nella gestione dei vostri beni. Le conversazioni con chi vi circonda – in particolare tra l’11 e il 26 maggio – avranno un ruolo fondamentale: apritevi, ascoltate, cogliete consigli preziosi, poiché gli altri possono offrirvi intuizioni inaspettate.

Un piccolo campanello d’allarme arriva dalla sfera domestica. È possibile che emergano questioni familiari spinose o che un trasloco subisca dei ritardi. In ogni caso, mantenete il sangue freddo e affrontate le sfide con equilibrio. La chiave sarà la pazienza, che in questo mese si rivela una vera virtù salvifica.

Sul lavoro, Marte vi dona una bella grinta. Siete determinati e pronti a ottenere risultati, specialmente se appartenete al primo decano: grazie al supporto di Plutone, riuscirete a delineare con chiarezza i cambiamenti che desiderate e a fare i primi passi concreti verso un futuro più soddisfacente.

Amore: emozioni da bilanciare

Il cuore dei Pesci batte forte, ma a maggio sarà necessario fare un po’ di manutenzione emotiva. Il clima familiare potrebbe influenzare la vostra vita sentimentale, ma avete le capacità per tenere ben separate le sfere. Non lasciate che le tensioni in casa si riversino sul partner: dialogare sarà la soluzione più efficace, specie fino al 26 del mese.

Per chi è in coppia, il consiglio è chiaro: niente rigidità. Dopo il 24, con Saturno fuori dai piedi, vi sentirete più leggeri e disponibili. Non sprecate questa energia in inutili battibecchi o nel rischio di diventare troppo possessivi: fate uno sforzo per mantenere viva la complicità e affrontate insieme i temi più delicati.

I single potrebbero fare incontri interessanti, specialmente in ambito lavorativo. Ma attenzione: non tutto ciò che brilla è oro. Se cercate una relazione stabile, prendetevi il tempo necessario per conoscere davvero l’altra persona. Le passioni intense non mancheranno, ma la vera sfida sarà costruire qualcosa che duri.

Lavoro e denaro: il cielo premia la lungimiranza

Il settore finanziario si presenta dinamico e favorevole. Venere e Nettuno vi ispirano a migliorare la gestione del vostro patrimonio, mentre Saturno – dal 25 – vi sprona a consolidare quanto avete costruito finora. Mercurio, nei primi dieci giorni del mese, potrebbe portarvi una bella notizia o aprirvi la porta a nuovi guadagni. Rimanete aperti e ricettivi.

Nel complesso, maggio per i Pesci è un mese di svolta, in cui leggerezza e impegno trovano un raro equilibrio. Un mese in cui vale la pena seminare con cura: i frutti, presto, non si faranno attendere.

