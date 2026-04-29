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Pesci oroscopo maggio 2026: relazioni in movimento e amore protagonista

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29 Aprile 2026

Pesci oroscopo maggio 2026: relazioni in movimento e amore protagonista

Pesci oroscopo maggio 2026: relazioni in movimento e amore protagonista

Maggio 2026 si apre con un forte dinamismo relazionale. Le occasioni di incontro si moltiplicano e ti senti più aperto, disponibile e curioso verso ciò che ti circonda. Fino al 21, le energie in Toro – con il Sole, Mercurio tra il 4 e il 17 e Marte dal 18 – favoriscono comunicazioni, contatti e nuovi progetti: il tuo umore è attivo, positivo e orientato al futuro.

Nel frattempo, la sfera familiare o immobiliare richiede maggiore attenzione e chiarezza: alcune situazioni diventano più concrete e potrebbero chiederti decisioni importanti. In casa, grazie alla sinergia tra Venere e Urano fino al 19, respiri dolcezza ma anche una certa elettricità: piccoli scossoni possono servire a ristabilire nuovi equilibri, purché tu sappia mantenere la calma.

Sul piano finanziario, Marte, Saturno e Nettuno fino al 18 creano un mix particolare: da un lato ti rendono intraprendente, dall’altro ti invitano alla prudenza. Saprai muoverti tra ambizione e responsabilità senza grandi difficoltà. E verso la fine del mese… il movimento continua: nulla resta fermo, e questo è un bene.

Panorama sentimentale



Giove domina il tuo cielo amoroso e ti regala opportunità importanti. Che tu sia in coppia o single, il tuo cuore è protetto e pronto a vivere emozioni autentiche. Dopo il 18, con l’ingresso di Venere in sintonia con Giove, l’amore si fa ancora più intenso: potrebbe arrivare una storia significativa o una vera rinascita sentimentale.

In una relazione

Fino al 19, qualche incomprensione potrebbe creare distanza: non sempre riesci a esprimere chiaramente ciò che provi e il partner potrebbe risentirne. Dal 20 in poi, però, tutto cambia: ritrovi armonia, sensualità e una dolcezza profonda che rafforza il legame. È il momento di recuperare e vivere emozioni sincere.

Single

Il consiglio è semplice: esci, muoviti, accetta inviti. Le opportunità sono dietro l’angolo e potrebbero sorprenderti nei contesti più inaspettati. Dopo il 20, il tuo carisma cresce notevolmente: saprai usare le parole giuste e mostrare la tua sensibilità, conquistando chi cattura il tuo interesse.

Carriera / Finanze

Sul lavoro si respira una certa stabilità: nessuna grande turbolenza, ma nemmeno rivoluzioni. Tuttavia, le finanze richiedono attenzione: Saturno e Nettuno ti chiedono serietà e visione, mentre Marte fino al 18 alimenta la tua ambizione. Hai tutte le carte in regola per migliorare le tue entrate, purché tu agisca con intelligenza e strategia.

Pesci oroscopo maggio 2026: relazioni in movimento e amore protagonista