Pesci, oroscopo marzo 2025: Marte porta dinamismo e passione (Video)

26 Febbraio 2025

Fino al 20 marzo, il Sole, Saturno e Nettuno nel tuo segno ti offrono l’opportunità di concretizzare progetti che richiedono tempo. In armonia con Marte in Cancro, potresti vedere progressi significativi nella tua vita amorosa, creativa o genitoriale. Dopo il 20, i pianeti in Ariete stimoleranno il tuo settore finanziario, portando potenziali regali, aumenti o incontri significativi per il tuo futuro. Tieni presente che potrebbero esserci alcune tensioni in famiglia, e un’abitazione potrebbe causare problemi. Tuttavia, Marte ti darà dinamismo e passione, permettendoti di agire con fiducia. Inoltre, con Plutone in Acquario, alcuni di voi (1º decano) potrebbero affrontare situazioni legate a persone del passato.

Sentimenti

Innamorati: Questo mese è propizio per manifestare sentimenti profondi. Sarai più strutturato e intraprendente, esprimendo il tuo amore con passione. Attenzione a una possibile possessività, ma il tuo modo di amare sarà intenso!

In una Relazione

È importante calmare le tensioni domestiche per non compromettere l’intimità. Pianifica momenti speciali solo per voi due, poiché la vostra sensualità e i sentimenti carnali possono ravvivare la relazione.

Single

Con Marte che favorisce il tuo entusiasmo, sarai attivo e sicuro di te. Non esitare a prendere l’iniziativa se qualcuno ti interessa! Le probabilità di un incontro significativo sono alte, quindi cerca luoghi festosi o eventi con amici comuni.

Carriera / Finanze

Anche se il lavoro non sarà la tua priorità, il tuo senso di responsabilità sarà evidente. Approfitta di questo periodo tranquillo per portare avanti i tuoi progetti. La situazione finanziaria appare stabile, con la possibilità di un ingresso di denaro da fonti familiari.

