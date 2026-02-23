Home

Pesci oroscopo marzo 2026: energia potente e scelte finanziarie decisive

23 Febbraio 2026

Hyperattivo, intraprendente, determinato: marzo si preannuncia piacevole sotto molti aspetti. Dal 1° al 20 il Sole nel tuo segno, insieme a Mercurio e – dal 2 – a Marte, potenziano il tuo desiderio di vivere, agire, esprimerti. È il momento di credere davvero in te stesso. Ti senti più presente, più visibile, più sicuro.

Giove in aspetto favorevole può sostenere un incontro amoroso importante oppure la formalizzazione di un progetto creativo. Se sei genitore, la complicità con i figli sarà forte e autentica.

Il settore finanziario, però, richiede attenzione. Dal 6, Venere in connubio con Saturno e Nettuno rafforza l’idea che il tuo patrimonio debba essere strutturato con maggiore solidità. Puoi ambire a una crescita, ma solo se segui le tue intuizioni senza perdere il buon senso. È anche il momento di riflettere sul tuo valore personale: come si presenta la tua autostima?

Dal 21 in poi dovrai fare i conti con le tue risorse in modo più concreto e realistico.

Panorama sentimentale

Dal 2 al 31 la tua sensualità e il desiderio di comunicare saranno al massimo. Parteciperai con entusiasmo alla vita sociale e i tuoi desideri si risveglieranno rapidamente. Dall’11 potrebbero emergere opportunità provocatorie: non lasciartele sfuggire. Il tuo carisma sarà potente fino al 21 e la serenità interiore si rifletterà armoniosamente nella tua vita sentimentale.

In una relazione

La vostra complicità non dovrebbe incontrare ostacoli, soprattutto se evitate di far pesare eventuali questioni economiche. Dal 2 al 31 comunicherete con facilità e la tua sensualità, dolce ma intensa, rafforzerà il legame. L’intesa cresce attraverso il dialogo sincero.

Single

Frequenta luoghi culturali o ambienti sportivi: dall’11 Giove facilita gli incontri. Dopo il 21 il tuo senso delle relazioni sarà ancora più affinato e, grazie a Marte, avrai le parole e i gesti giusti per conquistare chi ti interessa.

Carriera / Finanze

Dopo il 6 un piccolo guadagno extra potrebbe migliorare la situazione, ma sotto l’influenza di Saturno e Nettuno in Ariete la priorità resta una riorganizzazione concreta del bilancio. Servono pragmatismo e disciplina. Dimentica i progetti vaghi e concentrati su obiettivi realistici: solo così costruirai stabilità.

