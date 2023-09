Home

Pesci, oroscopo ottobre 2023

24 Settembre 2023

Ottobre sarà un mese impegnativo per i Pesci, che dovranno affrontare diverse sfide e ostacoli. Potresti sentirti sopraffatto/a dalle responsabilità e dalle aspettative, sia al lavoro che nella vita personale. Cerca di non esagerare con le tue ambizioni e di non pretendere troppo da te stesso/a. Impara a delegare e a rinviare ciò che non è urgente o prioritario. Dedica del tempo al tuo benessere fisico e mentale, riposando a sufficienza e praticando attività rilassanti.

Il tuo umore potrebbe essere altalenante e influenzato dalle energie planetarie. Marte, il pianeta dell’azione e della passione, ti renderà più impulsivo/a e aggressivo/a, soprattutto se ti sentirai frustrato/a o impotente. Potresti avere dei conflitti con le persone intorno a te, se non sarai in grado di controllare le tue emozioni. Cerca di canalizzare la tua rabbia in modo costruttivo, ad esempio facendo sport o dedicandoti a un hobby creativo.

La tua vita amorosa potrebbe essere fonte di gioia o di dolore, a seconda di come gestirai le tue relazioni. Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, ti renderà più affascinante e magnetico/a, attirando l’attenzione del sesso opposto. Potresti vivere delle storie appassionate e romantiche, ma anche delle delusioni e dei tradimenti. Sii sincero/a con i tuoi sentimenti e non giocare con quelli altrui.

Il Sole e Mercurio, i pianeti della mente e della comunicazione, transiteranno nella tua ottava casa, quella della trasformazione e della rigenerazione. Questo ti porterà a riflettere profondamente sul senso della tua vita e sulle tue aspirazioni. Potresti avere delle intuizioni illuminanti o delle esperienze mistiche, che ti aiuteranno a crescere spiritualmente. Sarai anche più attratto/a dall’arte e dalla natura, che ti daranno ispirazione e armonia.

Infine, Marte entrerà nella tua nona casa, quella dei viaggi e della cultura, dal 23 ottobre. Questo ti darà una spinta di energia e di curiosità, che ti spingerà a esplorare nuovi orizzonti. Potresti decidere di intraprendere un viaggio all’estero o di iscriverti a un corso di studio. Sarai anche più aperto/a al confronto con persone diverse da te, che potranno arricchirti con le loro idee e le loro visioni.

In conclusione, ottobre sarà un mese intenso e stimolante per i Pesci, che dovranno saper gestire le loro emozioni e le loro sfide. Sarà importante trovare un equilibrio tra azione e riflessione, tra passione e ragione, tra impegno e divertimento. Se riuscirai a farlo, potrai trarre il meglio da questo periodo e scoprire nuove opportunità per la tua felicità.

