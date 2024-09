Home

11 Settembre 2024

Livorno 11 settembre 2024 – Pestaggio di gruppo a Porta a Mare: la dinamica del branco e l’escalation della violenza tra giovani

Centro commerciale Porta a Mare, ragazzino aggredito da un branco di coetanei

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30, un episodio di violenza ha scosso il centro commerciale Porta a Mare di Livorno. Brutalmente aggredito un giovane da un gruppo di otto o nove ragazzi, tutti presumibilmente tra i 16 e i 17 anni. La vittima è stata colpita ripetutamente con pugni e calci, rimanendo a terra mentre cercava disperatamente di proteggersi dalle violenze.

L’intervento dei passanti è stato provvidenziale: alcune persone presenti hanno notato la scena e chiamato il 112. Secondo le prime testimonianze; il gruppo di aggressori si sarebbe dato alla fuga all’avvicinarsi di un uomo e altri due giovani, lasciando il malcapitato dolorante e tumefatto a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, con i volontari che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo, apparso in condizioni visibilmente provate dall’aggressione.

Questo episodio di violenza mette in luce un problema preoccupante e purtroppo non raro: il fenomeno delle aggressioni di gruppo, o “branco”, tra giovani.

In situazioni come questa, spesso la dinamica del gruppo amplifica comportamenti violenti e antisociali, creando una sorta di “effetto di disumanizzazione” verso la vittima.

La presenza del gruppo induce ciascun membro a sentirsi meno responsabile delle proprie azioni, portando a un’escalation di brutalità che, come in questo caso, sfocia in un pestaggio senza alcuna apparente motivazione.

La violenza giovanile di gruppo è un tema che richiede l’attenzione delle istituzioni, delle famiglie e delle scuole, perché oltre alle vittime dirette, questi episodi alimentano un clima di insicurezza diffusa tra i ragazzi e le comunità.

Il ruolo dei social media e del senso di appartenenza al gruppo può esacerbare atteggiamenti aggressivi, normalizzando una cultura dell’aggressione fisica e verbale.

Prevenire queste dinamiche è fondamentale, con un’azione che deve puntare sull’educazione alla convivenza civile e sul rafforzamento delle relazioni positive tra i giovani, sia nei contesti familiari che scolastici.

