Home

Cronaca

Ambiente

“Pestarla non fa mai piacere”, parte “Attimi di raccoglimento”, la campagna contro l’abbandono delle deiezioni canine

Ambiente

16 Ottobre 2025

“Pestarla non fa mai piacere”, parte “Attimi di raccoglimento”, la campagna contro l’abbandono delle deiezioni canine

Livorno 16 ottobre 2025 “Pestarla non fa mai piacere”, parte “Attimi di raccoglimento”, la campagna contro l’abbandono delle deiezioni canine

Deiezioni canine: la nuova campagna di Comune e AAMPS/Retiambiente per contrastare l’abbandono in strada

Si chiama “Attimi di raccoglimento” la nuova campagna di sensibilizzazione che il Comune di Livorno e AAMPS/RetiAmbiente, in collaborazione con la Polizia Municipale, rivolgono con ironia ai padroni dei cani con l’intento di averne il supporto diretto nel contrastare l’abbandono in strada delle deiezioni canine.

Una condizione certamente non dilagante (sono molti coloro i quali si adoperano nel raccoglierle) ma, comunque, particolarmente sentita e visibile, anche perché in città si contano circa 20.000 cani (1 ogni 8 abitanti)

Lasci are una deiezione del cane a terra può risultare anche un intralcio al passeggio e diventare un grave disagio per chi si muove in sedia a rotelle, con un deambula tore oppure con un bastone da ipovedente.

In tale contesto, tra l’altro, il Comune di Livorno conferma e rafforza il proprio impegno per la tutela dei diritti delle persone con disabilità supportato con una serie di progetti e azioni concrete, predisposte in sinergia con la Consulta della Disabilità e del Garante dei disabili, che puntano a promuovere l’inclusione, l’autonomia e la piena partecipazione alla vita cittadina.

L’esperienza sul campo di AAMPS/RetiAmbiente indica che non è presente un’area di Livorno dove questa tipologia di abbandono sia più insistente. Il fenomeno è diffuso trasversalmente e costringe gli Operatori di Quartiere ad intervenire quotidianamente con la rimozione anche igienizzando gli spazi dove vengono rinvenute lasciando cattivi odori e alimentando la presenza di insetti poco gradevoli e fastidiosi.

L’invito per tutti coloro i quali portano i cani a passeggio è di portare sempre con sé i sacchini e a gettare gli escrementi nei cestini getta-carte più vicini oppure nei contenitori dell’indifferenziato.

Si ricorda che la Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 indica che il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni canine in tutti gli spazi pubblici (se le deiezioni avvengono all’interno di locali deve pulire e risarcire eventuali danni).

La violazione delle disposizioni relative alle norme igieniche comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

In più il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e la tutela animale indica che chi passeggia senza avere con sé il materiale per raccogliere le deiezioni canine (sacchini/paletta) o non le conferisce correttamente è sanzionabile con un’ammenda da € 50.

A partire dalle prossime settimane AAMPS/Retiambiente distribuirà il materiale informativo della campagna “Attimi di raccoglimento” (ideazione-realizzazione a cura dell’Agenzia Punto e Virgola Creative) davanti alle scuole cittadine e ai centri veterinari consegnando un pratico porta-sacchini in bambù.

Il Comune ricorda che a Livorno ci sono 23 aree di sgambatura per cani

Parco Gristina (Via M. Terreni/Zola) – Parco Via Lorenzini – Viale della Libertà/Pinetina – Piazza della Vittoria – Via Pigli/M. Lutero – Via Calatafimi – Parco Costanza – Parco Goito/Orlandi – Giardino Giovanni Paolo – Parco Via delle Viole – Parco Mura Lorenesi – Via della Livornina – Villa Maurogordato – Parco Pertini ingresso lato Cisternone – Parco Baden Powell (Corea) – Parco Cocchella – Parco Firenze – Parco Via del Vigna – Parco Inghilterra/Popogna – Parco Russo – Viale Petrarca – Villa Corridi – Venezia.

Dichiarazioni

L’assessore Giovanna Cepparello commenta:

“Questa campagna è molto importante e affronta un tema, quello del contrasto all’abbandono in strada delle deiezioni canine, determinante per il decoro della città” “La situazione a Livorno è migliorata rispetto ad anni fa, ma è necessario fare ancora prevenzione. La campagna è molto bella nel rappresentare anche la livornesità.

Mi fa piacere segnalare una cosa in particolare, ovvero che il grado di civiltà o di inciviltà di un luogo è legato all’abitudine di raccogliere le deiezioni canine. Lo si misura bene quando si pensa a un gruppo di utenti dei marciapiedi e delle strade per i quali la deiezione canina è ancora più problematica.

Penso a chi ad esempio usa un bastone per ciechi, a chi usa una sedia a rotelle, a chi usa un deambulatore, un bastone, ma anche a chi usa semplicemente un passeggino o una carrozzina.

Dobbiamo pensare ai cittadini con problemi che si trovano a dover entrare in casa con un ausilio sporco e quindi a subire un danno legato appunto all’inciviltà delle persone. Una città accessibile è anche una città pulita. Quest’anno inoltre abbiamo avuto anche la spinta del Consiglio Comunale e per questo ringrazio la consigliera Michela Castellani”.

Aldo Iacomelli, Amministratore Unico di AAMPS/Retiambiente

“Il nostro impegno a favore del decoro urbano è continuativo e passa attraverso la collaborazione diretta dei cittadini. Nello specifico poche piccole azioni possono fare la differenza tra una strada ben curata e un’altra che invece potrebbe lasciare a desiderare semplicemente per la presenza di una o più deiezioni canine lasciate a terra. Per la cura e la bellezza della città invitiamo i padroni dei cani a dimostrare il loro amore verso questi meravigliosi animali anche pulendo dove sporcano, facendosi virtuosamente promotori di tali gesti di civiltà con gli altri concittadini”.

Elisa Amato, garante degli animali, aggiunge:

“Come Garante degli animali – ha aggiunto Elisa Amato – da tempo ho posto all’Amministrazione comunale il problema dell’abbandono delle deiezioni canine. Questa è una campagna ottima; va fatto comprendere che non abbandonare le deiezioni per strada è un gesto di educazione, di rispetto, di amore verso i nostri amici a quattro zampe, sui quali altrimenti si rischia di far riversare le antipatie di coloro a cui le strade sporche danno fastidio, verso coloro che si muovono sulla sedia a rotelle, ma anche verso la l’intera città”.

Le parole del garante delle Persone disabili Valerio Vergil

“Questa campagna – sono le parole del garante delle Persone disabili Valerio Vergili – è motivo di soddisfazione da parte mia perché l’abbandono delle deiezioni canine è uno dei punti di battaglia della mia attività di Garante. A Livorno ci sono 2450 disabili, la metà dei quali si muove in carrozzina. Se manovrando la carrozzina ti imbratti le mani, non è una cosa né civile né simpatica”.

L’ispettore dei Servizi Territoriali della Polizia Municipale Michela Pedini afferma: “

Vorrei ringraziare l’Amministrazione e Aamps per questa nuova campagna. Ne abbiamo fatte negli anni passati, però ovviamente è una tematica che deve essere sempre rinnovata.

Il ringraziamento è dovuto al fatto che molte volte si pensa che certi fenomeni possano essere combattuti soltanto con i controlli, ma il controllo da solo, la sanzione da sola, non può sconfiggere l’ignoranza.

Occorre puntare sull’educazione, sull’informazione, sulla formazione e anche sulla sensibilizzazione al fatto che la città è di tutti, che dobbiamo tenerla pulita e bella e soprattutto che dobbiamo anche valutare gli interessi di chi giustamente vuol trovare i marciapiedi puliti.

Come Polizia Municipale svolgiamo un servizio sia in divisa che in borghese per controllare questo fenomeno, quindi il dispendio di energie è enorme, la Polizia Municipale potrebbe, con una maggiore collaborazione dei proprietari di cani, essere impiegata in servizi magari più utili”.

Ha concluso Silvia Borgo dirigente dell’Ufficio Manutenzione e Cura della Città: “Se ci fosse maggiore sensibilità su questo tema non solo la Polizia Municipale potrebbe essere dedicata ad altri compiti, ma anche l’Aamps stessa. Le energie che vengono dedicate per sopperire a questi atti di inciviltà, non solo a livello gestionale, ma anche a livello di costi che inevitabilmente occorrono per coprire questi servizi, potrebbero essere impiegate in maniera diversa”.