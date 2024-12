Livorno 27 dicembre 2024 Petardo esplode in strada a Livorno: donna di 30 anni ustionata alla gamba

Serata di Natale segnata da un incidente in via Leonardo Cambini, dove una giovane donna di circa 30 anni è rimasta ferita a causa dello scoppio di un petardo. L’episodio è avvenuto intorno alle 22 del 25 dicembre, mentre la donna si trovava in compagnia di amici.

Secondo quanto ricostruito, il petardo, lanciato in strada da ignoti, è esploso a pochi centimetri dalla giovane, causandole una piccola ustione a una gamba. Lo scoppio improvviso ha provocato un forte spavento, lasciando la vittima frastornata e dolorante.

Gli amici presenti hanno immediatamente allertato il 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza con il medico a bordo. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna, stabilizzandola sul posto prima di decidere per il trasporto al pronto soccorso. Lì sono state effettuate ulteriori valutazioni per trattare l’ustione riportata e verificare eventuali complicazioni.

L’incidente evidenzia ancora una volta i rischi legati all’uso improprio di materiale pirotecnico, soprattutto in luoghi pubblici e senza alcuna misura di sicurezza. Episodi come questo accendono il dibattito sull’importanza di un maggiore controllo e di campagne di sensibilizzazione per prevenire situazioni pericolose, che possono trasformare momenti di festa in eventi spiacevoli.

Le autorità competenti potrebbero ora aprire un’indagine per identificare i responsabili del lancio del petardo. Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite gravi, ma l’incidente rappresenta un monito per l’intera comunità sull’importanza di un uso responsabile dei fuochi d’artificio.