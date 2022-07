Home

Petrucci (FdI) a Piombino per ribadire il no al rigassificatore

1 Luglio 2022

Firenze, 1 luglio 2022:

“Lo abbiamo detto con chiarezza nel consiglio regionale di ieri e lo ribadiamo oggi pomeriggio al convegno organizzato da Fratelli d’Italia – dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci. – siamo al fianco non solo del Sindaco Ferrari ma di tutta la comunità piombinese e della Val di Cornia.

La posizione di Fratelli d’Italia è la più chiara e trasparente e anche durante il consiglio regionale è emersa in maniera forte:

no al rigassificatore nel porto di Piombino senza se e senza ma! Anche tra le fila del PD finalmente si vedono delle crepe che mettono in dubbio l’opportunità dell’opera, ma è sembrata una voce fioca e stanca, con la necessità di troppi distinguo e comunque schiacciata dalla posizione favorevole del Governatore Giani.

Così come con forza diciamo che metteremo in atto ogni iniziativa possibile per impedire che Giani provi a commissariare il Sindaco calpestando la democrazia e la volontà popolare.

Il decalogo che Giani ha snocciolato nel consiglio regionale – insiste Petrucci – senza alcuna pezza d’appoggio formale, né alcun documento, infatti, non è stato né preventivamente comunicato, né tantomeno concordato con il Sindaco. Ecco, riteniamo che questo atteggiamento travalichi ogni forma di rispetto istituzionale fino a minare le regole basilari della democrazia!”

