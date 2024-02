Home

Politica

Pezone: “Nostra coalizione interprete della sfiducia di oltre metà dell’elettorato” “In contrapposizione sia con la sinistra di Salvetti che la destra di Guarducci”

Politica

12 Febbraio 2024

Pezone: “Nostra coalizione interprete della sfiducia di oltre metà dell’elettorato” “In contrapposizione sia con la sinistra di Salvetti che la destra di Guarducci”

Livorno, 11 febbraio 2023 – Il Dott. Giovanni Pezone, candidato sindaco della lista che riunisce i movimenti Rinascita Toscana e Ancora Italia, in relazione al nostro articolo “Destre livornesi in corsa: Guarducci vs Pezone per la sfida a Salvetti”, desidera precisare quanto segue:

“la coalizione che rappresento non è di destra e nemmeno di sinistra.

Rifiuto pertanto la definizione di rappresentare lo zoccolo duro della destra Livornese.

La nostra coalizione si fa interprete della sfiducia di oltre metà dell’elettorato nei confronti di quei partiti nazionali di destra e di sinistra servi di poteri stranieri

ed esprime il dissenso di chi, in questi quattro anni, non ha accettato il pensiero unico dominante che in nome di una pseudoscienza sanitaria ha abolito le più elementari libertà costituzionali.

La lista di cui sono portavoce è in contrapposizione sia con la sinistra di Salvetti che la destra di Guarducci“.