Phishing e finte spedizioni, i consigli dei carabinieri per prevenire le truffe in queste festività

29 Dicembre 2025

Livorno 29 dicembre 2025 Phishing e finte spedizioni, i consigli dei carabinieri per prevenire le truffe in queste festività

Il periodo delle festività natalizie, caratterizzato da un importante aumento degli acquisti online e delle transazioni digitali, deve portare a maggiore attenzione contro i raggiri ai danni dei consumatori. In questo periodo si registra un incremento significativo di attività fraudolente orchestrate per colpire chi attende regali o cerca l’offerta dell’ultimo minuto. Il cuore del fenomeno risiede nella sofisticazione dei metodi utilizzati dai truffatori, che sfruttano la saturazione dei servizi di logistica per inviare finti messaggi – sms, mail e messaggi whatsapp – riguardanti pacchi in consegna. Queste comunicazioni imitano con precisione, almeno visivamente, corrieri e piattaforme di e-commerce, spingendo gli utenti a cliccare su link. Parallelamente, si assiste alla proliferazione di siti web clone che propongono sconti irrealistici con l’unico scopo di sottrarre dati personali e bancari, oltre alla piaga dei phishing bancari e delle attivazioni non richieste di abbonamenti.

Le potenziali vittime prese di mira sono spesso anziani con una minore dimestichezza con le tecnologie digitali o che tendono a riporre un’eccessiva fiducia nelle comunicazioni apparentemente “ufficiali”. Per contrastare questa minaccia, i Carabinieri raccomandano vivamente di mantenere la massima soglia di attenzione, evitando assolutamente di fornire dati sensibili tramite canali informali come email, SMS o messaggi WhatsApp. È fondamentale verificare sempre l’identità del mittente e diffidare di qualsiasi proposta commerciale che appaia eccessivamente vantaggiosa rispetto ai prezzi di mercato.

Per garantire un monitoraggio costante e attivare tempestivamente le tutele del caso, i cittadini possono segnalare ogni tentativo di raggiro, anche non andato a buon fine, rivolgendosi alla Stazione Carabinieri più vicina.

