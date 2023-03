Home

27 Marzo 2023

Livorno 27 marzo 2023 – Pian di Rota: 15 chili di rifiuti dalla strada all’isola ecologica grazie all’opera di Mr. Green

C’è ancora speranza per l’ambiente grazie a persone come Mister Green, un volontario che dedica il suo tempo a rendere gli spazi verdi della città più puliti e vivibili.

In particolare, l’ultima opera di pulizia che ha realizzato si è svolta in via Pian di Rota, in un area verde dietro il guard rail, vicino all’incrocio con via di Vallin Buio.

In sole due ore di lavoro, Mister Green è riuscito a raccogliere quasi 15 chili di rifiuti. Tra i rifiuti raccolti c’erano plastica, polistirolo, interi sacchi contenenti spazzatura gettata nel verde, e addirittura un vecchio televisore.

Mister Green ha ripulito il tratto di zona, caricando i rifiuti sul carretto della sua bici e portandoli all’isola ecologica, dove sono stati smaltiti correttamente in base alla loro tipologia. Grazie alla sua dedizione e impegno, l’area verde è stata trasformata da un luogo sporco e abbandonato in uno spazio pulito

Questi gesti di generosità e impegno sono importanti per preservare l’ambiente e migliorare la qualità della vita nella nostra comunità. Speriamo che l’esempio di Mister Green possa ispirare altri volontari a dedicare il loro tempo e le loro energie per rendere il nostro mondo un posto migliore.

