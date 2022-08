Home

Pian di Rota: 25enne seguito, accerchiato e picchiato dal branco con pugni, calci e sedie

22 Agosto 2022

Livorno 22 agosto 2022 – Pian di Rota: 25enne seguito, accerchiato e picchiato dal branco con pugni, calci e sedie

Domenica 21 agosto intorno alle 07. 00 della mattina, in via Pian di Rota, un 25enne livornese è dovuto ricorrere alle cure mediche dopo un’aggressione da parte di più persone.

Sul posto sono arrivati i volontari dell’Svs per prestare le cure del caso al paziente prima di essere portato al pronto soccorso per gli accertamenti di rito. In via Pian di Rota è giunta poi anche la polizia per ascoltare i testimoni per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E’ possibile che qualche telecamera di sorveglianza in zona possa aver ripreso l’aggressione e fornire immagini utili per l’identificazione degli aggressori

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato picchiato, apparentemente senza motivo da un gruppo di persone (15-20 individui). Il 25enne una volta uscito da un locale in via Pian di Rota sarebbe stato seguito per qualche decina di metri e poi circondato e picchiato. Una volta finito a terra, la violenza nei suoi confronti sarebbe continuata ; il branco lo avrebbe colpito ripetutamente con dei calci e sembra anche con una o più sedie di un locale lì vicino

