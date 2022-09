Home

Pian di Rota, ennesima segnalazione di rifiuti abbandonati

9 Settembre 2022

Livorno 9 settembre 2022 – Pian di Rota, ennesima segnalazione di rifiuti abbandonati

Ennesima segnalazione, per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, ce la fa Stefanini

Francesco.

Come si vede in foto, il nostro lettore mentre si stava recando a lavoro ha notato sul ciglio della fossato, poco dopo il ponte di Pian di Rota, un agglomerato di sacchi della spazzatura ammassati l’uno sopra l’altro.

Fermatosi per documentare e segnalare i rifiuti all’associazione di volontariato di cui fa parte (“Acchiappa Rifiuti”), raccoglie la testimonianza di una signora che si trovava nei pressi, che gli conferma che lo scarico di questi rifiuti in questo luogo avviene abitualmente, soprattutto di sera, lontano dagli “occhi indiscreti” di chi lotta per vedere una Livorno più pulita.

