Pianese-Us Livorno, da domani in vendita i biglietti

10 Maggio 2023

Livorno 10 maggio 2023 – Pianese-Us Livorno, da domani in vendita i biglietti

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che da domani (giovedì 11 maggio) saranno in vendita i biglietti per la partita Pianese-Us Livorno, valida come semifinale playoff (gara unica) del campionato di Serie D girone E, in programma domenica 14 maggio alle 16 allo stadio comunale di Piancastagnaio (Siena)

🎟 10 euro

🇱🇻 Biglietti in vendita solo al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, aperto fino a sabato 13 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19

