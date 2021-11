Home

15 Novembre 2021

Piano del traffico, indagine sui flussi di pendolari e sugli spostamenti in città

Livorno, 15 novembre 2021

Il Comune di Livorno, grazie alla predisposizione e adozione del PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) si è aggiudicato un finanziamento per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

In questo ambito, da oggi, lunedì 15 novembre parte una campagna di indagine con l’effettuazione di conteggi di traffico (veicolare, pedonale e ciclabile) e interviste sul posto rivolte ai lavoratori pendolari e alla cittadinanza in generale. Le rilevazioni saranno svolte nei punti in cui si accede per lavoro a Livorno (in automobile, in treno o in bus), e quindi alle fermate del trasporto pubblico (fermata Stazione, piazza Cavour, via Grande, via della Cinta Esterna), in alcune strade e alle stazioni ferroviarie, presso i principali parcheggi cittadini.

Le indagini e le interviste saranno effettuate da rilevatori della ditta Sintagma (società che si è aggiudicato il servizio), riconoscibili in quanto coadiuvati da agenti della Polizia Municipale.

La campagna si svolgerà dal lunedì al venerdì e durerà due settimane (fino al 26 novembre).

È importante la collaborazione dei cittadini, in quanto l’indagine consentirà di individuare l’entità delle correnti veicolari sia in termini di relazioni interne che di relazioni con i territori contigui, così da poter valutare l’attrattività e le emissioni da traffico per le varie zone del territorio comunale, sia per quanto riguarda gli spostamenti sistematici che per quelli episodici o saltuari.

L’indagine consentirà inoltre di verificare e integrare le banche dati esistenti, e di ricavare informazioni utili e necessarie per la costruzione di un modello di simulazione congruente con gli obiettivi del Piano.

