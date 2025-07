Home

Piano di Classificazione Acustica, Confesercenti Livorno: imprese invitate a partecipare con osservazioni

26 Luglio 2025

Piano di Classificazione Acustica, Confesercenti Livorno: imprese invitate a partecipare con osservazioni

Livorno 26 luglio 2025

Si è svolto un incontro tra Confesercenti Livorno e l’assessore Viviani durante il quale è stata illustrata la revisione del Piano di Classificazione Acustica del comune di Livorno.

Il piano che è stato adottato con deliberazione del consiglio comunale il 20 giugno scorso è adesso nella fase in cui è possibile inviare delle osservazioni prima dell’approvazione definitiva.

“Il tema della zonizzazione acustica è senza dubbio uno degli aspetti centrali per chi svolge attività di somministrazione, di varia natura dai ristoranti ai bar ai pub, i quali soventi organizzano iniziative di intrattenimento per i quali è prevista la richiesta di impatto acustico” spiega Annalisa Coli responsabile del settore sindacale di Confesercenti Livorno “e sebbene al momento si tratti del Piano e non del Regolamento (il vero e proprio strumento nel quale vengono individuate le norme da rispettare e le modalità per farlo) riteniamo che il confronto attivato dal comune su questo tema sia importante e ci mettiamo a disposizione delle imprese, associate e non, che volessero approfondire il tema ed eventualmente darci contributi”.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alla data del 28 agosto e la documentazione è disponibile sia sul portale del comune di Livorno il seguente indirizzo:

https://comune.livorno.it/it/documenti_pubblici/revisione-del-piano-di-classificazione-acustica

“E’ possibile scriverci alla mail dedicata info@confesercenti.li.it oppure contattarci per un appuntamento allo 0586.896256” conclude Annalisa Coli “i tempi sono stretti ma faremo il possibile per dare risposte a tutti”.