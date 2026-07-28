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Cronaca

Piano Faunistico Regionale, CIA: migliorare densità degli ungulati e azioni di contenimento e controllo della fauna

Cronaca

28 Luglio 2026

Piano Faunistico Regionale, CIA: migliorare densità degli ungulati e azioni di contenimento e controllo della fauna

Livorno 28 luglio 2026

IL PIANO FAUNISTICO APPRODA IN CONSIGLIO REGIONALE

PAGNI: “ATTENDIAMO APPROVAZIONE URGENTE PER IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA TOSCANA”

Cia Etruria si unisce alla confederazione toscana nel sollecitare i consiglieri regionali ad approvare il documento per salvare territori ed aziende.

La priorità assoluta è l’approvazione del Piano faunistico della Toscana possibilmente migliorandolo per garantire un futuro all’agricoltura regionale, da decenni ormai, alle prese con l’emergenza ungulati e fauna selvatica.

Cia Etruria evidenzia tale situazione alla vigilia della quattro giorni (a partire da oggi, 28 luglio) del Consiglio regionale, che vede all’ordine del giorno, anche il Piano faunistico regionale.

“Non c’è più tempo da perdere – sottolinea Cinzia Pagni, Cia Etruria– il Piano faunistico va approvato adesso. Un Piano faunistico – precisa – che va senz’altro migliorato per quanto riguarda la densità degli ungulati che deve risultare sostenibile per l’ambiente, il territorio e l’agricoltura, le azioni di contenimento e controllo della fauna, la prevenzione dei danni alle colture, il risarcimento integrale del danno subito dalle imprese agricole, assicurando al contempo una gestione efficace ed intervenendo nelle aree a divieto di caccia e riserve naturali e parchi. Mi rivolgo ai consiglieri regionali affinché, con grande senso di responsabilità, approvino il documento, per salvare i territori e le aziende agricole di tutta la Toscana”.

Un’approvazione che richiede urgenza. Solo così sarà possibile dare risposte alle problematiche da ungulati che gli agricoltori attendono da troppo tempo per tornare a programmare ed investire.

“Il Piano – conclude Pagni – rappresenta uno strumento di programmazione generale e rimanda l’attivazione puntuale ai necessari atti successivi che la Regione dovrà adottare. Raccomandiamo che gli stessi vengano eseguiti attraverso una visione d’insieme, che tenga conto di tutti gli aspetti e le sensibilità che riguardano i soggetti interessati”.