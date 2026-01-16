Home

Cronaca

Piano Integrato di Salute – Zona livornese, quattro incontri al Cisternino di Città

Cronaca

16 Gennaio 2026

Piano Integrato di Salute – Zona livornese, quattro incontri al Cisternino di Città

Livorno 16 gennaio 2026 Piano Integrato di Salute – Zona livornese, quattro incontri al Cisternino di Città

Martedì 13 gennaio, presso il Cisternino di Città, si è svolto il primo incontro del percorso di co-programmazione per il nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) della Zona livornese. L’incontro ha registrato una grande partecipazione: circa 80 persone, in rappresentanza degli Enti del Terzo Settore e di altri stakeholder, si sono confrontate sulla definizione dei “bisogni di salute” della comunità livornese.

Il lavoro è partito dall’analisi del contesto locale, con l’obiettivo di garantire una programmazione aderente ai bisogni della comunità. Questo primo appuntamento ha segnato l’avvio di un percorso partecipativo strutturato, che accompagnerà l’elaborazione del nuovo PIS.

“Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione – ha commentato l’assessore alle Politiche per la coesione sociale e l’integrazione sociosanitaria Andrea Raspanti – È la prima volta che il Piano Integrato di Salute viene elaborato attraverso un percorso di co-programmazione. Riteniamo che si tratti di una novità significativa, che testimonia la volontà del Comune e dell’ASL di coinvolgere attivamente il Terzo settore cittadino nell’analisi dei bisogni e nell’individuazione delle priorità di salute del territorio. L’obiettivo è sostenere la partecipazione e consolidare l’infrastruttura socio-sanitaria locale, affinché sia sempre più capace di accogliere e orientare le persone. Grazie a tutti e tutte coloro che hanno aderito e agli uffici comunali e aziandali che, col loro lavoro, rendono possibile questo percorso”.

Il Piano Integrato di Salute è strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale. I principali ambiti di intervento sono:

salute mentale e marginalità

disabilità

infanzia e famiglia

riorganizzazione sanità territoriale e integrazione con la rete ospedaliera.

Nel dicembre 2025 l’Azienda USL Toscana nord ovest ha avviato il percorso partecipativo, pubblicando un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore e ad altri soggetti del territorio interessati. Scopo della co-programmazione è far emergere i bisogni socio-sanitari del territorio ed elaborare le relative offerte da includere nel PIS.

Il prossimo incontro del percorso di co-programmazione è fissato per il 27 gennaio, sempre al Cisternino, e sarà dedicato alla definizione degli “obiettivi di salute”. Seguirà, il 19 febbraio, un terzo appuntamento incentrato sull’individuazione di “priorità e interventi”. Martedì 24 febbraio si terrà l’incontro conclusivo di restituzione degli esiti del percorso, sulla base dei quali, entro il 28 febbraio, dovrà essere approvato in via definitiva il nuovo Piano Integrato di Salute della Zona livornese.

Piano Integrato di Salute – Zona livornese, quattro incontri al Cisternino di Città