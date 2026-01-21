Piano Operativo: pubblicato l’Avviso per la rettifica di errori materiali. Le istanze dovranno pervenire entro mercoledì 18 febbraio
Livorno 21 gennaio 2026 Piano Operativo: pubblicato l’Avviso per la rettifica di errori materiali. Le istanze dovranno pervenire entro mercoledì 18 febbraio
È stato pubblicato sulla Rete civica (disponibile al link https://short.do/tyjJOq) l’Avviso pubblico per la presentazione di istanze di rettifica di errori materiali del Piano Operativo vigente, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 65/2014.
L’Avviso fa seguito all’approvazione del Piano Operativo comunale e ha l’obiettivo di consentire la segnalazione di eventuali inesattezze o refusi presenti negli elaborati del Piano.
Possono presentare istanza di rettifica tutti i soggetti pubblici o privati che abbiano rilevato errori materiali. Le richieste dovranno riguardare esclusivamente la correzione di tali errori e non potranno comportare modifiche sostanziali alla disciplina o alle scelte di pianificazione del Piano Operativo.
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando l’apposito Modello allegato all’Avviso e dovranno pervenire entro e non oltre il 18 febbraio 2026, secondo una delle seguenti modalità:
- invio tramite PEC all’indirizzo: comune.livorno@postacert.
toscana.it, indirizzate al Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana;
- consegna in forma cartacea presso l’Ufficio URP, Piazza del Municipio 1 – Palazzo Comunale Vecchio.
Le rettifiche degli errori materiali ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria degli uffici saranno approvate mediante un’unica deliberazione del Consiglio Comunale. Non è prevista risposta individuale alle istanze presentate.
Per eventuali chiarimenti sulle modalità di presentazione delle richieste è possibile scrivere a: infourbanistica@comune.
Tutta la documentazione relativa al Piano Operativo e agli strumenti di pianificazione urbanistica è consultabile anche sul sito tematico del Comune di Livorno dedicato al gestione del territorio: https://territorio.comune.