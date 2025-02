Home

Piano Operativo Rosignano, le date degli ultimi tre appuntamenti partecipativi

14 Febbraio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 14 febbraio 2025 Piano Operativo Rosignano, le date degli ultimi tre appuntamenti partecipativi

L’assessore all’urbanistica e vicesindaco Mario Settino ha cominciato a metà del mese di gennaio un percorso partecipativo di categorie e cittadinanza, propedeutico all’avvio del procedimento di revisione e aggiornamento del POC (Piano Operativo Comunale). Lo scopo di questo percorso (sette in tutto gli incontri che sono stati programmati) è quello di dedicare un periodo all’ascolto delle istanze da parte dei cittadini, dei professionisti che operano sul territorio, degli operatori economici dei vari settori (dall’industria all’artigianato, dal turismo all’agricoltura fino alle associazioni di tutela ambientale).Il percorso è stato promosso dal Garante dell’informazione e della partecipazione con il supporto dell’Unità Operativa pianificazione territoriale e demanio marittimo.

Il calendario – rispetto a quanto comunicato in precedenza – ha però subito una modifica, per evitare – era stato annunciato nei giorni scorsi – il sovrapporsi con altri appuntamenti (quelli per la CER, Comunità Energetica Rinnovabile).

Di conseguenza è stato elaborato il nuovo calendario degli ultimi tre incontri ai quali sono chiamati (per area territoriale) tutti i cittadini e le cittadine.

Ecco a seguire le date e i luoghi dove si svolgeranno le riunioni.

Martedì 18 febbraio 2025

alle ore 17

tavolo partecipativo con la cittadinanza delle frazioni di Rosignano Solvay e Castiglioncello

Sala Auditorium di Piazza del Mercato a Rosignano Solvay

Giovedì 27 febbraio

alle ore 17

tavolo partecipativo con la cittadinanza di Vada

Sala del Centro Civico di Vada

Martedì 4 marzo

alle ore 17

tavolo partecipativo con la cittadinanza delle frazioni collinari (Rosignano Marittimo, Castelnuovo della Misericordia, Gabbro e Nibbiaia)

Sala consiliare dell’ex Fattoria arcivescovile, via del Torrione (Castello di Rosignano Marittimo)

INFO. Ufficio del garante dell’informazione e della partecipazione tel. 0586 724529

email: g.gasparini@comune.rosignano.livorno.it