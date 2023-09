Piano Rifiuti Regione, “Contrari a spostare il problema incenerimento cambiando nome al processo”

Home

28 Settembre 2023

Le perplessità del Movimento Cinque Stelle sul documento della Giunta

Livorno/Firenze, 28 settembre 2023 – Irene Galletti, presidente del Gruppo M5S Toscana, ha condiviso in aula del Consiglio Regionale della Toscana le proprie valutazioni in merito al Piano Rifiuti e alle dinamiche politiche e finanziarie che lo circondano.

Riguardo le politiche del Movimento 5 Stelle sul tema della gestione virtuosa dei rifiuti la Presidente Galletti ha dichiarato:

“Poniamo subito l’attenzione sulla posizione del M5S riguardo al tema dei rifiuti e alle modalità di finanziamento per la valutazione degli impianti in questa regione.

La nostra visione è chiara: vogliamo promuovere politiche che incrementino progressivamente e rapidamente il riuso e il riciclo, in linea con la Strategia Rifiuti Zero.

Le discariche e gli inceneritori devono essere gradualmente eliminati attraverso politiche di riduzione dei conferimenti, orientate verso la loro chiusura definitiva.

Inoltre, ci opponiamo fermamente all’adozione di tecnologie che utilizzino l’incenerimento e che cercano solo di spostare il problema, cambiando nome al processo o adottando pratiche che comunque prevedono la combustione con emissioni.

Mi riferisco ai gassificatori, che nel Piano che ci è stato presentato sostituiranno gli inceneritori che nell’attesa saranno potenziati nelle linee.”

La consigliera cinquestelle chiarisce il suo pensiero anche sulle modalità di reperimento dei fondi per la realizzazione degli impianti nell’area Toscana centro:

“Nel contesto dei finanziamenti, ribadiamo il nostro rifiuto assoluto di qualsiasi forma di speculazione sui servizi essenziali dei cittadini, tra cui la gestione dei rifiuti, quella dell’acqua, del gas e di tutti i servizi di vita quotidiana.

Le società quotate in borsa, come la Multiutility – per la quale ribadiamo la nostra assoluta contrarietà -, sono realtà finalizzate a massimizzare i profitti e siamo certi che non rappresentino l’interesse migliore per i cittadini.

Il compito della politica non è quello di dedicarsi agli affari, semmai deve concentrare i propri sforzi sulla massimizzazione e sull’efficienza dei servizi offerti ai toscani,

senza badare al profitto, ma sulla convenienza della tariffa.”

Galletti attacca sulla questione del gassificatore di Empoli e chiede al Presidente Giani chiarimenti:

“La decisione di abbandonare il progetto del gassificatore di Empoli è positiva, e dovremmo assicurarci che non vengano realizzati impianti simili in nessun altro luogo. E non siamo disposti a tollerare ricatti politici che mettano sul piatto della bilancia impianti per lo smaltimento rifiuti in cambio della quotazione in borsa della Multiutility.

Giani chiarisca se questo aspetto è vincolante per evitare che i rifiuti dell’ATO centro vengano distribuiti sulla costa toscana.”

Poi: “È eticamente sbagliato considerare di trasferire il peso dei rifiuti ad altri territori come fatto fino ad oggi.

È imperativo adottare misure concrete per affrontare una situazione ambientale che sembra sfuggire al controllo,

abbandonando al contempo le narrazioni propagandistiche che spesso appaiono nei media ma non risolvono i problemi.”

La riflessione della pentastellata affronta anche il tema bonifiche: “C’è poca sostanza sul tema delle bonifiche ambientali, poche risorse e iniziative insufficienti.

La Toscana è afflitta da numerose aree a rischio per la salute pubblica, come i vari Siti di Interesse Nazionale (SIN) e Siti di Interesse Regionale (SIR),

tutti situati lungo la costa toscana.

Ma da quello che leggiamo si farà ben poco in questa legislatura.”

Secondo Galletti: “Le criticità e le incertezze emergenti devono essere affrontate con serietà e responsabilità politica.

La Toscana merita un approccio più robusto e orientato al futuro, che promuova una gestione sostenibile dei rifiuti e protegga gli interessi dei cittadini.

Servirà una maggior partecipazione: basta calare dall’alto opere invise ai cittadini, la politica si prenda la responsabilità di decidere e di spiegare ai propri elettori le decisioni scomode.

Il M5S” conclude la consigliera “rimarrà impegnato nella ricerca di soluzioni efficaci e nella difesa dei principi della Strategia Rifiuti Zero

e contro ogni forma di speculazione finanziaria a danno delle tasche dei cittadini.” Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana.