19 Ottobre 2023

San Vincenzo (Livorno) 19 ottobre 2023 – Piano spiaggia a San Vincenzo, più spiaggia libera concessioni ad alberghi in rapporto alle camere

San Vincenzo, 17 ottobre 2023 – “Altro che basso profilo: aumento di 100 metri per quanto riguarda la spiaggia libera, equilibrio nelle concessioni agli alberghi in rapporto alle camere a disposizione, mantenimento dei servizi a partire dalla Dog Beach e rafforzamento delle concessioni sportive. Tutti punti presenti nel programma elettorale, mai e in nessun modo contestati dal Pd. Questa Amministrazione sta facendo delle scelte che nessuno, in passato, ha avuto il coraggio di fare. Un percorso avviato con la revoca del piano spiaggia precedente, che invece aumentava il numero di concessioni private congestionando l’arenile libero, che il nuovo piano individua come una risorsa economica fondamentale”. Così il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, risponde a quanto dichiarato dal Partito Democratico locale e dalle categorie in merito all’elaborazione del piano spiaggia.

“Capiamo sicuramente l’opportunità politica del Pd di tirare in ballo una situazione eccezionale e imprevista verificatasi quest’estate con lo spiaggiamento della posidonia – prosegue il sindaco Riccucci -. Rincarando, a sproposito, con una critica – questa sì di basso profilo e usata solo per ottenere facili consensi – sul calendario eventi e su una presunta poca attrattività certificata chissà su quali dati. Parlando però di cose concrete – aggiunge il sindaco – va evidenziato che il piano spiaggia per la prima volta è stato condiviso con le tutte le forze politiche prima della verifica di assoggettabilità a vas, infatti il Pd lo ha ricevuto dall’Amministrazione insieme alle altre forze di opposizione e alle associazioni di categoria proprio per avere il tempo di leggerlo, di analizzarlo in ogni sua parte e di formulare le relative osservazioni per eventuali modifiche”.

“Comprendiamo – ha aggiunto il sindaco Riccucci – che tutto ciò in effetti può risultare disorientante, così come la novità politica di trovarsi dalla parte dell’opposizione, ma la memoria storica non dovrebbe essere legata al tipo di poltrona sulla quale ci si trova. Sarebbe opportuno che il Pd dicesse chiaramente quelle che sono le sue posizioni. Ma ci rendiamo conto che sia più facile parlare di imposizioni e scelte calate dall’alto, soprattutto se è la strada che da amministratori in passato si è sempre intrapreso. Siamo convinti di aver costruito una proposta equilibrata tra l’interesse delle strutture e la necessità di sviluppo dell’arenile. Rispetto alle tempistiche – evidenzia il sindaco – il piano è stato predisposto ora in quanto ampiamente scaduto il precedente, proprio in modo tale da colmare un vuoto nella pianificazione urbanistica”.

“Per quanto riguarda le associazioni di categoria – conclude il sindaco –, le tranquillizziamo sul presunto piano ‘del no’, visto che l’attenzione agli imprenditori è sempre stata al centro della pianificazione, che infatti potenzia i servizi offerti. La scelta di ampliare la spiaggia libera urbana vuole intercettare un mercato importante per lo sviluppo turistico del paese che deve trovare a San Vincenzo un punto di riferimento, in questo senso un riequilibrio era necessario”. A inizio novembre, proprio nell’ottica di illustrare ai cittadini i dettagli del piano, verrà convocata un’assemblea pubblica.

