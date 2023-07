Home

17 Luglio 2023

Piano strutturale e cementificazione, il commento del gruppo consiliare M5S

Livorno 17 luglio 2023 – Piano strutturale e cementificazione, il commento del gruppo consiliare M5S:

“La maggioranza che sostiene Salvetti ha approvato il nuovo Piano Strutturale e il Piano Operativo giovedì scorso in consiglio comunale.

Ce l’hanno fatta, complimenti! Finalmente si riverseranno colate di cemento in molte aree della città, consumando migliaia di metri quadrati di suolo vergine e permeabile.

Il M5S ritiene che l’edilizia debba essere indirizzata dalla politica verso un futuro sostenibile per i cittadini sfruttando le aree già urbanizzate, senza utilizzo di ulteriore suolo vergine.

Qualcuno ha cercato di trasmettere l’idea sulla stampa di “presunte” cementificazioni.

Leggendo i documenti si capisce che sono effettivamente reali nuove cementificazioni:

170 mila metri quadrati di nuove edificazioni, fra residenziale, commerciale e produttivo, per le sole “aree di trasformazione”, escludendo dal computo le “aree di completamento” come il “Nuovo Centro”.

Oltre all’insediamento nell’area verde di Puntone del Vallino (65 mila mq), nuove costruzioni (con interventi che definiamo “puntuali” per non essere minacciati di querela) ad Antignano e Montenero! Poi abbiamo cemento turistico-ricettivo in Via del Limone; non vengono risparmiati nemmeno i quartieri di Salviano, Quercianella, Castellaccio: tutte aree notoriamente critiche idrogeologicamente.

Dopo quanto è successo nel 2017, non è stato possibile audire di nuovo gli ingegneri idraulici nella discussione sul Piano Operativo.

Salvetti ci ha concesso appena 2 settimane estive per leggere ulteriori 1500 pagine di documenti contenuti nel Piano Operativo, con poche spiegazioni e molta arroganza. Conferma, peraltro, della sua personalissima idea di democrazia.

Peraltro, l’art. 19 commi 1 e 2 della Legge Regionale 65/2014 impedisce la contestuale votazione della Variante generale al Piano Strutturale e il Piano Operativo.

Ma chi ha votato a favore, sapeva realmente cosa votava? Tutti succubi della assessora-architetta Viviani.

Il gruppo M5S ha presentato 16 emendamenti al Piano Strutturale e 36 al Piano Operativo, di cui 27 respinti completamente dalla maggioranza che ha volutamente ignorato le nostre osservazioni sulle problematiche ambientali che pioveranno sulla città, come se il 2017 non fosse mai esistito.

Gli altri 9, solo di carattere formale, votati favorevolmente. Questo siamo riusciti a fare nonostante il pochissimo tempo a disposizione”.

