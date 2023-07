Home

15 Luglio 2023

Piano strutturale, il PD soddisfatto per l’operato dell’Amministrazione. Da opposizioni interventi fuori contesto ed attacchi personali

Livorno 15 luglio 2023 – Piano strutturale, il PD soddisfatto per l’operato dell’Amministrazione. Da opposizioni interventi fuori contesto ed attacchi personali

Come Partito Democratico di Livorno esprimiamo il nostro pieno apprezzamento per l’operato dell’Amministrazione nel promuovere la realizzazione della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo che, complessivamente ridisegnano il futuro e lo sviluppo della nostra città.

Con ieri sera il Consiglio comunale ha terminato l’iter di adozione.

La bagarre delle opposizioni, fatta di interventi fuori contesto ed attacchi personali, di emendamenti per errori di battitura e di un continuo sminuimento della macchina amministrativa che ha a lungo lavorato su queste pianificazioni, non è riuscita a fermare le proposte, le idee, la prospettiva, la politica e il merito di questa maggioranza che, senza sosta, ha lavorato insieme all’Assessora Viviani, ai Dirigenti e a tutto l’Ufficio di Piano per restituire a Livorno un’idea di città dei prossimi anni.

Attraverso questi atti il Comune riacquista il ruolo centrale che, in quanto ente pubblico, deve avere nella pianificazione. Pianificare significa dare alla città gli strumenti per migliorarla, per ampliarla, per renderla più attrattiva, efficiente e funzionale. Sono questi i principi che sono alla base della pianificazione dei prossimi anni.

Inoltre, sottolineiamo l’impegno della nostra Giunta nel favorire lo sviluppo delle attività produttive e la diversificazione dell’economia locale.

È indispensabile sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita del settore economico, garantendo così prospettive e benessere per i cittadini di Livorno. In questo frangente è importante la diversificazione che negli strumenti di pianificazione viene fatta dell’impresa in modo che questa risponda alle esigenze di mercato, dei nuovi lavori e dei nuovi sviluppi.

Un altro aspetto che vogliamo evidenziare è l’attenzione nei confronti del sociale.

L’Amministrazione ha dimostrato un impegno concreto nel rispondere ai bisogni emergenti dei cittadini, attraverso investimenti mirati, servizi pubblici di qualità e una migliore qualità dell’abitare.

Questa attenzione al sociale è un pilastro fondamentale per promuovere l’inclusione e la coesione sociale nella nostra comunità: risponde a quest’esigenza il vincolo al 40% della costruzione ERP, così come le nuove strutture per l’emergenza sociale.

La qualità della pianificazione emerge, in modo particolare, con l’impegno che è stato messo nella rigenerazione dei comparti urbani degradati e dismessi: la riqualificazione di tali aree contribuirà a trasformarle in spazi vivibili, sicuri e attrattivi, favorendo la crescita complessiva della città e il benessere dei suoi abitanti.

Le terme del corallo, la Stazione San Marco, così come gli Hangar Creativi e il Rivellino sono la prova di come gli interventi sono studiati, progettati e pensati per agire nell’insieme.

Infine, sottolineiamo il forte impegno dell’Amministrazione nella promozione della sostenibilità ambientale e nella capacità di adattamento ai mutamenti climatici.

In un’epoca in cui la tutela dell’ambiente è una priorità assoluta, apprezziamo il fatto che la Variante al Piano Strutturale pone una particolare attenzione all’ambiente, alla salvaguardia e allo sviluppo del verde e alla promozione di pratiche sostenibili.

In conclusione, come Partito Democratico di Livorno, riteniamo che la realizzazione di questi atti di pianificazione rappresenti un passo importante verso un futuro più equo, sostenibile e inclusivo per la nostra città.

Apprezziamo e condividiamo il lavoro dell’Amministrazione Comunale nel promuovere questi valori fondamentali per una società che sta al passo con l’evoluzione dei suoi abitanti e che sia, al tempo stesso, al passo con le esigenze di coloro che vorrebbero abitarci.

Simone Aprea

Responsabile Area Assetto del Territorio

Segreteria PD Unione Comunale Livorno

