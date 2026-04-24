Pianosa: ancora posti disponibili per le partenze primaverili con nave da Piombino o da Marina di Campo
Livorno 24 aprile 2026 Pianosa: ancora posti disponibili per le partenze primaverili con nave da Piombino o da Marina di Campo
La primavera è il momento ideale per visitare e vivere appieno l’isola di Pianosa, grazie al clima mite, ai colori vivaci e alla sua placida tranquillità. Trascorrere una giornata immersi nella natura incontaminata di quest’isola disabitata e protetta, scoprendo la sua storia ricca di misteri e le scoperte scientifiche che hanno attirato studiosi di rilievo, è un’esperienza indimenticabile.
Per valorizzare al meglio questo gioiello dell’Arcipelago Toscano, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha organizzato un programma di visite giornaliere primaverili con tre itinerari a scelta, accompagnati per l’intera giornata da una Guida Parco, una formula diversa dalle visite durante la stagione estiva che ha riscosso un ottimo successo in passato.
Le prenotazioni online per i tour giornalieri del 2026 permettono di scegliere fra quattro date speciali di domenica: 26 aprile, 10, 17 e 24 maggio.
Le partenze avverranno da Piombino o da Marina di Campo, con questo programma:
Ore 8:30 – Partenza con motonave Aquavision
Ore 10:00 – Imbarco a Marina di Campo
Ore 11:00 ca. – Arrivo a Pianosa, presentazione dell’isola e inizio escursione trekking
Escursione guidata lungo la costa sud-orientale
Ore 17:00 – Partenza da Pianosa
Ore 19:00 ca. – Arrivo a Piombino
Permanenza sull’isola: circa 6 ore
Il trasporto marittimo è abbinabile a una escursione a scelta tra le seguenti:
• Visita guidata alla Villa Romana “Bagni di Agrippa” e al Museo
Arrivo a Pianosa con presentazione dell’isola e inizio delle visite al Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e al sito archeologico “Bagni di Agrippa”. Il percorso, recentemente valorizzato, consente di esplorare le strutture interne della villa romana, osservando da vicino pavimenti antichi e resti di pitture parietali, accompagnati dal racconto storico e naturalistico della Guida Parco. Durata: 3 ore (permanenza sull’isola circa 6 ore) – Difficoltà: facile. Costo: € 65 intero, € 50 ridotto (5–12 anni).
Link per prenotare https://service.
• Escursione in mountain bike e visita alla diramazione Agrippa
Arrivo a Pianosa con presentazione dell’isola, consegna delle biciclette e breve introduzione al percorso. L’itinerario attraversa i vecchi presidi carcerari e conduce all’ingresso del carcere di massima sicurezza “Agrippa”, offrendo panorami suggestivi e un racconto della storia naturale e umana dell’isola. Durata: 2 ore e 30’ (permanenza sull’isola 6 ore) – Difficoltà: facile. Costo: € 65 – Età minima: 12 anni.
Link per prenotare https://service.
• Escursione trekking
Percorso ad anello facile, alla scoperta delle strutture carcerarie storiche e delle emergenze naturalistiche, geologiche e archeologiche dell’isola. Durata: 2 ore (permanenza sull’isola 6 ore) – Difficoltà: facile. Costo: € 65 – € 50 (5–12 anni) – gratuito 0–4 anni.
Link per prenotare https://service.
Per ulteriori informazioni e possibilità di visita sull’isola visitare il sito: https://www.parcoarcipelago.
Orari dell’ufficio Info Park: lunedì-domenica 9:00-19:00