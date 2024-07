Pianosa: l’isola delle tartarughe marine!

Home

23 Luglio 2024

Sesto nido sull'isola dell'arcipelago toscano

Pianosa è diventata ufficialmente l’isola delle tartarughe marine Caretta caretta, con la recente notizia di un sesto nido scoperto sulla piccola spiaggia dell’isola. Questo evento rappresenta il quindicesimo nido di tartaruga marina registrato in Toscana quest’anno, segnando; un successo straordinario per la conservazione di questa specie in via di estinzione.

La sera scorsa, intorno alle 19, una tartaruga marina è risalita dal mare per deporre le sue uova sulla spiaggia di Pianosa, lasciando sbalorditi e increduli gli ospiti presenti. La scena è stata magica e affascinante, poiché la tartaruga ha proceduto con la sua preziosa deposizione senza essere disturbata dai presenti, che hanno rispettato le linee guida per garantire la tranquillità dell’animale.

Normalmente, le tartarughe marine preferiscono le ore notturne per deporre le uova, per ovvie ragioni di sicurezza e tranquillità. Tuttavia, può capitare che, come in questo caso, raggiungano la spiaggia durante il giorno. Questo fenomeno è raro ma naturale, poiché le uova devono essere deposte quando è il momento giusto.

Per garantire la protezione delle tartarughe e il successo delle loro deposizioni, è fondamentale seguire alcune semplici ma importanti regole:

Stare lontano dall’animale, posizionandosi in modo che non vi veda. Non toccare l’animale e fare meno rumore possibile. Chiamare subito il numero 1530 per segnalare la presenza della tartaruga e ricevere indicazioni su come comportarsi.

L’osservazione della deposizione delle uova di una tartaruga marina è un’esperienza unica e straordinaria, che offre uno spettacolo naturale affascinante e commovente. La presenza di sei nidi su Pianosa dimostra l’importanza della protezione delle spiagge e del rispetto dell’habitat naturale delle tartarughe marine.

Questi eventi non solo contribuiscono alla conservazione della specie, ma aumentano anche la consapevolezza dell’importanza di proteggere e preservare il nostro ambiente naturale. Pianosa, con la sua bellezza incontaminata e le sue spiagge protette, continua a essere un rifugio sicuro per le tartarughe marine, offrendo loro un luogo ideale per deporre le uova e garantire la sopravvivenza delle future generazioni.

Chiunque abbia la fortuna di assistere a un evento simile, ricordi sempre di rispettare le regole e di godersi lo spettacolo con gratitudine e rispetto per la natura. Pianosa, con la sua straordinaria biodiversità, ci ricorda l’importanza di preservare questi tesori naturali per le generazioni future.

