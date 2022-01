Home

20 Gennaio 2022

Piantato l’albero della Memoria alle scuole Micheli (Video)

Livorno, 20 gennaio 2022 – Piantato l’albero della Memoria alle scuole Micheli

Questa mattina alle scuole “Micheli” (San Marco) è stato piantato l’Albero della Memoria, per ricordare l’orrore delle deportazioni e commemorare chi ha perso la vita in tutte le guerre.

E’ la prima delle iniziative messe in campo quest’anno dalla Comunità di Sant’Egidio, in compartecipazione con il Comune di Livorno, per celebrare, il prossimo 27 gennaio; il “Giorno della Memoria” della Shoah, ricorrenza internazionale istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005 per ricordare l’anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell’Olocausto.

Video – I bambini piantano l’albero della Memoria alle scuole Micheli

La dirigente scolastica Cecilia Semplici:

Monica Gallo, comunità di Sant’Egidio

