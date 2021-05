Piattaforma in via dell’Origine, le modifiche alla viabilità

Aree pubbliche

16 Maggio 2021

Lunedì 17 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Modifiche alla viabilità in via dell’Origine per la presenza di una piattaforma di sollevamento

Livorno, 16 maggio 2021

Per la mattina di lunedì 17 maggio è previsto lo stazionamento di una piattaforma mobile di sollevamento nel secondo tratto di via dell’Origine.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza; dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

1 – divieto di sosta con rimozione forzata, lato civici dispari, nel tratto di via dell’Origine che va dall’intersezione con via Cesare Battisti all’intersezione con via Pietro Paoli;

2 – divieto di transito nel tratto di via dell’Origine che va dall’intersezione con via Cesare Battisti fino al civico 47;

3 – temporanea abrogazione del senso unico nel tratto di via dell’Origine compreso tra il civico 47 e l’intersezione con via Pietro Paoli, con istituzione del doppio senso di marcia regolato da movieri.

Sarà garantito il transito dei pedoni sul marciapiede opposto a quello interessato dai lavori e l’accesso ai passi carrabili.