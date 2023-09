Home

Rubriche

Piattaforme aeree: trend positivo per il noleggio a Lucca

Rubriche

21 Settembre 2023

Piattaforme aeree: trend positivo per il noleggio a Lucca

Livorno 21 settembre 2023 – Piattaforme aeree: trend positivo per il noleggio a Lucca

Aziende manifatturiere, ma anche edili, metalmeccaniche e agricole: Lucca è una provincia dalle molteplici attività e non stupisce che venga richiesto, sempre più di frequente, il noleggio di piattaforme aeree dai professionisti di questi settori e non solo. Autocarrate o a ragno, con snodi laterali e che possono raggiungere altezze ragguardevoli, le piattaforme aeree sono versatili e si possono adattare a qualunque tipo di lavoro richieda il raggiungimento di luoghi sopraelevati, in sicurezza e con spazio sufficiente per il personale e le attrezzature.

Le innovative piattaforme aeree autocarrate

Quando un’azienda necessita di noleggiare un veicolo complesso come questi, deve potersi affidare a realtà consolidate in questo settore, che possano fornire macchinari robusti e revisionati, con formule adatte a ogni esigenza e, soprattutto, di tutte le tipologie necessarie. A questo proposito, per richiedere il servizio di noleggio piattaforme aeree a lucca è possibile rivolgersi a Giffi Noleggi, realtà con pluriennale esperienza nel campo che garantisce mezzi sicuri, affidabili ed efficienti.

Una delle tipologie di piattaforma aerea più diffusa, anche a Lucca, è quella autocarrata, che si può movimentare ovunque purché il terreno non sia eccessivamente scosceso o accidentato: quelle con sbraccio fino a 28 metri di altezza si possono condurre con la classica patente B, mentre per quote più importanti può rendersi necessaria la C. Nell’ambito del noleggio, però, si può anche valutare la cosiddetta tipologia “a caldo”, ovvero con conducente.

I comandi idraulici del lungo braccio meccanico gli consentono di piegarsi ed estendersi a seconda delle singole esigenze, muovendosi in parte anche lateralmente al fine di permettere lo spostamento in orizzontale già in quota senza dover spostare l’intero mezzo. Il cestello di contenimento può avere una portata di diverse centinaia di chili, proprio per poter sollevare personale e attrezzature di ogni genere, e superfici fino a oltre 4 metri in larghezza. Il cestello, spesso, può anche ruotare su se stesso.

Stabilizzatori di ultima generazione e comandi intuitivi nell’abitacolo garantiscono all’operatore a terra di manovrare in sicurezza il braccio meccanico in ogni fase del lavoro.

Le piattaforme aeree a ragno per raggiungere zone impervie

Una piattaforma aerea a ragno, a differenza dell’autocarrata, si muove innanzitutto su ruote cingolate che consentono di affrontare anche terreni offroads come zone boschive o fluviali, o comunque non perfettamente in piano. Gli stabilizzatori, infatti, si posizionano in modo da rendere sicura l’intera struttura anche con bracci fino a 50 metri di altezza. Uno dei vantaggi più moderni di questi mezzi è il joystick di comando a radio frequenza, che permette agli operatori di terra di manovrare la cesta senza il vincolo dei cavi.

Sempre per quanto concerne la sicurezza, su questi mezzi vi sono elettropompe di emergenza, blocchi automatici e limitatori di movimento che impediscono sempre al veicolo di ribaltarsi accidentalmente. Naturalmente, ognuno di questi mezzi ha anche optional fondamentali nell’abitacolo, quali aria condizionata, chiusura centralizzata e spazio a sufficienza per più occupanti oltre al conducente. La possibilità di noleggiare mezzi diversi in occasioni diverse garantisce performances lavorative eccellenti alle aziende, senza che si debba gestire un costoso parco macchine cui dover provvedere anche per la manutenzione costante.

Il pantografo: ideale per lavorare in spazi chiusi

Laddove le esigenze siano più limitate o addirittura la necessità principale sia quella di un dispositivo per lavorare all’interno di un magazzino o un capannone, si può invece optare per il pantografo, che ha anche l’alimentazione elettrica e quindi compatibile con gli spazi chiusi.

Nel pantografo, che si presenta molto più compatto anche nella versione alimentata a diesel, l’altezza raggiungibile dal cestello è limitata a un massimo di 20 metri circa e non è presente lo sbraccio laterale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin