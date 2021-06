Home

Cronaca

Aree pubbliche

Piattaforme nel controviale di viale Carducci e in via delle Galere, due giorni di divieti

Aree pubbliche

8 Giugno 2021

Piattaforme nel controviale di viale Carducci e in via delle Galere, due giorni di divieti

Mercoledì 9 e giovedì 10 giugno

Divieti nel controviale di viale Carducci e in via delle Galere per la presenza di piattaform e

Livorno, 8 maggio 2021

Nei prossimi giorni sono previsti due interventi da parte di soggetti privati che comporteranno lo stazionamento nella pubblica via di piattaforme mobili di sollevamento, nel controviale di viale Carducci e in via delle Galere.

Queste le modifiche alla viabilità:

mercoledì 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 18

divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di controviale del viale Carducci compreso tra il civico 1 e l’intersezione con piazza del Cisternone e per metri 10 nel tratto compreso tra i civici 3 e 7 per consentire l’istituzione di un’area di manovra;

divieto di transito nel tratto di controviale compreso tra il civico 1 e l’intersezione con piazza del Cisternone;

abrogazione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra il civico 1 e l’intersezione con via Curtatone e Montanara e istituzione del doppio senso di marcia con senso unico alternato regolato da movieri; i pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede opposto. I mezzi pubblici della linea 104 osserveranno un percorso alternativo passando dal controviale di viale Carducci compreso tra via Donnini e viale Ippolito Nievo nel senso di marcia vigente.

Giovedì 10 giugno, dalle ore 14 alle ore 18

divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di via delle Galere compreso tra le intersezioni con via del Pantalone e piazza della Repubblica;

divieto di sosta con rimozione forzata in via del Pantalone per metri 10 nel tratto compreso tra il civico 13 e l’intersezione con via delle Galere per consentire l’istituzione di un’area di manovra;

divieto di transito nel tratto di via delle Galere compreso tra il civico 109 e l’intersezione con via del Pantalone;

abrogazione del senso unico di marcia nel tratto di via delle Galere compreso tra il civico 109 e l’intersezione con piazza della Repubblica, e nel tratto di via del Pantalone compreso tra viale Avvalorati e via delle Galere, con istituzione del doppio senso di marcia con senso unico alternato regolato da movieri.

I pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede opposto a quello interessato dall’occupazione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin