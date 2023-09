Home

Cronaca

Aree pubbliche

Piazza Aldo Moro e il piolo divelto e abbandonato – La lettera

Aree pubbliche

11 Settembre 2023

Piazza Aldo Moro e il piolo divelto e abbandonato – La lettera

Livorno 11 settembre 2023 – Piazza Aldo Moro e il piolo divelto e abbandonato – La lettera

“Piazza Aldo Moro, una delle tante piazze labroniche, è da tempo vittima di un’incresciosa situazione di degrado e incuria.

Come si può notare dalle immagini inviate da un nostro lettore, in piazza Aldo Moro c’è un piolo di delimitazione stradale divelto ormai da tempo immemorabile; lo si può dedurre dalla buca sull’asfalto ormai coperta da terra, erba e che fa da deposito per mozziconi di sigaretta e altro sudicio. A due metri di distanza, nell’aiuola sotto una pianta, il piloino stradale divelto giace abbandonato, come testimonianza di un’opera incompiuta o di una manutenzione trascurata.

La domanda che sorge spontanea è: cosa ci vuole a riposizionare il piolo nel suo alloggiamento e a ripristinare la sicurezza e l’estetica della piazza? Non si tratta certo di un’operazione complessa o costosa. E’ una semplice questione di buon senso e di rispetto per i cittadini che frequentano quotidianamente la piazza. Inoltre, non si capisce perché un cittadino non può abbandonare giustamente rifiuti mentre il Comune sembra fare come gli pare, senza rispettare le norme ambientali e senza sanzionare se stesso per la sua negligenza.

Spero quindi alle autorità competenti di intervenire al più presto per risolvere questo problema e per restituire a Piazza Aldo Moro la dignità e la bellezza che merita”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin