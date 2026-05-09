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Aree pubbliche

Piazza Attias pedonale con accesso mezzi solo per residenti. Questa e altre novità in risposta ai cittadini

Aree pubbliche

9 Maggio 2026

Piazza Attias pedonale con accesso mezzi solo per residenti. Questa e altre novità in risposta ai cittadini

Livorno 9 maggio 2026 Piazza attias riqualificata, Attias, residenti denunciano il degrado: il Comune prepara il nuovo piano per la piazza

La riqualificazione dell’area recintata dietro il complesso Coin di piazza Attias approda in Commissione consiliare con un’interpellanza del consigliere comunale di opposizione Alessandro Palumbo (Fratelli d’Italia), che ha portato all’attenzione dell’amministrazione le segnalazioni dei residenti sul degrado presente nella zona. Al centro del dibattito, non solo la situazione della galleria e degli spazi interni, ma anche il futuro assetto della viabilità e della fruizione dell’area.

Palumbo ha spiegato di essere stato contattato da alcuni abitanti della piazza, preoccupati per le condizioni della zona retrostante il maxinegozio Coin, un’area comunale semirecintata che da anni versa in stato di abbandono. Nel suo intervento il consigliere ha parlato di rifiuti, bivacchi, pareti danneggiate e cancellate ormai facilmente superabili, situazione che – secondo quanto riferito – avrebbe favorito episodi di vandalismo e atti illeciti.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha ricordato anche la raccolta firme promossa dai residenti dei civici 19 e 21 per chiedere interventi di pulizia profonda, illuminazione, decoro e sicurezza, auspicando una riqualificazione complessiva dell’area e ipotizzando, una volta sistemata, anche la rimozione della recinzione per renderla nuovamente attraversabile dai pedoni.

Nella risposta all’interpellanza, l’assessore Giovanna Cepparello ha illustrato il quadro più ampio della riqualificazione di piazza Attias, definendolo “complesso” per la particolare conformazione della piazza, realizzata sopra un garage, con problematiche legate anche all’impermeabilizzazione del vialetto che collega via Marradi, piazza Magenta e corso Amedeo.

Cepparello ha annunciato che il Comune ha già stanziato a bilancio 1 milione e 200mila euro per il rifacimento del vialetto asfaltato e per un intervento complessivo sull’area. Proprio questo progetto porterà anche a un cambiamento significativo della circolazione: l’attuale assetto sarà rivisto e la zona potrebbe diventare pedonale con accesso riservato ai residenti.

“Troppi mezzi passano da quest’area che di fatto è percepita come pedonale”, ha spiegato l’assessore, aggiungendo che saranno ridisegnati anche gli stalli davanti alla galleria per rendere più agevole la pulizia e migliorare la vivibilità dello spazio.

Per quanto riguarda invece la galleria al centro dell’interpellanza, l’assessore ha escluso la possibilità di realizzare parcheggi per scooter o biciclette, soluzione valutata in passato ma ritenuta impraticabile per motivi tecnici e di sicurezza, soprattutto a causa della pavimentazione in travertino, giudicata troppo scivolosa.

La proposta attualmente allo studio del Comune e di Aamps prevede invece una nuova chiusura dell’area, più sicura e resistente, e la realizzazione di una postazione per la raccolta dei rifiuti ad accesso controllato destinata ai condomini della zona. Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, permetterebbe di dare una funzione precisa allo spazio, garantendo maggiore presidio e pulizia quotidiana.

Il progetto dovrà ora essere valutato tecnicamente e successivamente condiviso con gli amministratori dei condomini e i residenti interessati.