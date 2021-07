Home

Piazza Barontini, Amato (FI):”Stalli blu al posto delle strisce bianche”

8 Luglio 2021

le promesse dell' Assessore alla Mobilità Cepparello forse non valevano per Piazza Ilio Barontini"

Livorno 8 luglio 2021

Ad inizio anno l’ assessore Cepparello ha dichiarato che avrebbe fatto ridipingere tutti gli stalli di bianco nelle ztl per evitare di generare confusione tra gli automobilisti, oltre a voler mettere le telecamere nelle ztl per evitare accessi indebiti.



lnvece se andate in piazza llio Barontini, davanti alla Chiesa di San Sebastiano trovate un parcheggio a pagamento in piena regola, con tanto di parchimetro funzionante.

Il paradosso è che il parcheggio a pagamento è ad uso esclusivo per i residenti (?), infatti chi non abita in zona “D” non può arrivare al parcheggio visto il divieto di accesso.

Un piccolo divieto di pochi metri, superato il quale i non residenti possono però entrare nella piazzetta, parcheggiare pagando anche negli spazi circostanti convinti di essere immuni alla multa; in fondo hanno pagato la sosta.

Ma ci saranno le telecamere, direte voi, l’assessore ha dichiarato che entro lo scorso maggio le avrebbe fatte installare.

Ad oggi nessuna nuova telecamera all’orizzonte.

Chiediamo un pronto intervento per ripristinare le strisce bianche”.

Elisa Amato

Coordinatore comunale Livorno – Forza Italia

