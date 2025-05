Home

Piazza Buontalenti, "verde al posto delle baracchine, commercianti nei fondi vuoti" Marchetti ex 5 stelle invita tutti a fare pressioni per stoppare il progetto

12 Maggio 2025

Piazza Buontalenti, “verde al posto delle baracchine, commercianti nei fondi vuoti” Marchetti ex 5 stelle invita tutti a fare pressioni per stoppare il progetto

Livorno 12 maggio 2025

Edoardo Conan Marchetti – Ex consigliere comunale M5S, amministrazione Nogarin

C’è un momento, ogni tanto, in cui una città si mostra per quello che potrebbe essere. Per Edoardo Conan Marchetti – Ex consigliere comunale M5S, amministrazione Nogarin – , quel momentoa Livorno è adesso, in via Buontalenti.

“Invito tutti i cittadini livornesi a passare dalla Via Buontalenti appena liberata dalle baracche di lamiera che per 50 anni hanno oscurato la bellezza dell’edificio monumentale del Mercato Centrale.

Fotografate, ammirate ed imprimetevi nella mente questa bellissima immagine di aria e di spazio perché a breve questa bellezza sarà nuovamente oscurata dall’osceno Troiaio Rosso che andrà nuovamente a oscurare e distruggere gli splendidi punti di vista che possiamo ammirare in questi giorni.

L’amministrazione Salvetti, con la sua fida Viviani, procedono senza ascoltare nessuno, senza alcuna capacità di valutare le decisioni in corso d’opera ed eventualmente ripensarle alla luce delle evidenze e alla luce delle centinaia di cittadini che in questi giorni stanno commentando ammirati come la piazza dovrebbe rimanere piazza, senza essere nuovamente invasa da una brutta struttura di discutibile gusto.

Gli spazi per i commercianti attualmente sparsi tra Piazza Cavour e Scali Saffi sono ampiamente presenti sia tra gli spazi interni del Mercato Coperto non assegnati, sia tra una serie di fondi commerciali all’asta o in vendita a poche lire sparsi su tutta la Via Buontalenti e per i quali il Comune potrebbe farsi garante senza devastare nuovamente la facciata del Mercato.

In moltissimi commenti si chiede di poter lasciare la piazza così libera, ariosa, luminosa e adatta ad attirare cittadini e turisti dentro quella splendida struttura ottocentesca nuovamente visibile da ogni angolazione.

Tutti chiedono di poter mettere del verde, fontane, panchine che possano valorizzare quella vista e così mi sono improvvisato in un veloce fotomontaggio per far capire cosa rischiamo di perderci qualora il duo Salvetti Viviani non riconoscesse l’errore urbanistico di costruire nuovamente un volume in quello spazio.

Mi appello un po’ a tutti affinché facciano pressione e facciano circolare una idea diversa di città. Mi appello anche alle forze di maggioranza ed in particolare PD Livorno affinché possano stoppare il proprio Sindaco su questo tema e possano mettersi in sintonia con il sentimento comune dei cittadini livornesi.