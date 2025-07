Home

Piazza Cavour più pulita: MrGreen e i volontari ripuliscono il cuore di Livorno

24 Luglio 2025

Una mattinata all’insegna del senso civico e dell’amore per l’ambiente ha trasformato Piazza Cavour in un esempio concreto di partecipazione attiva. Alle 9:00, un gruppo di cittadini si è ritrovato spontaneamente per un’iniziativa di pulizia straordinaria guidata da Mr. Green, ormai noto in città come simbolo delle buone pratiche ambientali.

Muniti di pinze acchiapparifiuti, guanti e del potente “Dashi” – l’aspiratore di mozziconi di sigaretta – i volontari hanno ripulito ogni angolo della piazza, rimuovendo plastica, lattine, cartacce e altri rifiuti abbandonati. L’obiettivo: restituire decoro a uno degli spazi più vissuti e rappresentativi della città.

“Eravamo tutti motivati – ha raccontato uno dei partecipanti – perché sappiamo che un piccolo gesto può davvero fare la differenza. È triste vedere ancora tanta incuria. L’ambiente soffre, e con lui anche l’immagine di Livorno.”

Non è mancato un momento di riflessione sul valore del lavoro degli operatori ecologici. “Sono fondamentali per il benessere di tutti, ma non possiamo considerarli schiavi della nostra inciviltà – ha sottolineato Mr. Green –. Tocca a ciascuno di noi non vanificare il loro sforzo, facendo la nostra parte ogni giorno.”

L’evento si è concluso tra sorrisi, fotografie e un ringraziamento collettivo a tutti coloro che hanno partecipato. Mr. Green ha colto l’occasione per lanciare un nuovo appello: “Una città più pulita inizia da chi la ama. E ogni gesto, anche il più semplice, può essere l’inizio di un cambiamento.”

Le prossime giornate ecologiche sono già in programma, e l’invito è aperto a tutti. Perché rendere Livorno più bella è una responsabilità condivisa, e i primi a doverci credere siamo proprio noi cittadini.