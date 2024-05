Home

Cronaca

“Piazza contro degrado e delinquenza, chi non rispetta le regole non deve avere spazio in questa città” (Video)

Cronaca

13 Maggio 2024

“Piazza contro degrado e delinquenza, chi non rispetta le regole non deve avere spazio in questa città” (Video)

Pranzo Multietnico in Garibaldi, le parole della vicesindaco Camici

Livorno 13 maggio 2024 – “Piazza contro degrado e delinquenza, chi non rispetta le regole non deve avere spazio in questa città”

La vice sindaco di Livorno Libera Camici dichiara: ” Le diversità rappresentano ricchezza. Questa è la piazza che ci piace, una piazza contro il degrado e la delinquenza. Per chi non rispetta le regole in questa città e in questa piazza non ci deve essere spazio”